視障歌手蕭煌奇突宣佈結婚　粉絲熱烈祝福　老婆若隱若現身份神秘

金曲歌王蕭煌奇1月8日無預警在Facebook曬出婚戒照，宣布登記結婚，升格人夫，消息一出震撼全網，粉絲紛紛送上熱烈祝福，而他一旁若隱若現的老婆，身份也引發關注。



對於老婆的身份，蕭煌奇很低調，表示兩人是透過朋友結識的，彼此相談甚歡，老婆也很喜歡蕭煌奇的音樂，在經過一年多的日子裡，雙方決定共組家庭，蕭煌奇感謝身邊友人的祝福，不改幽默的說：

剛好今天沒有工作沒有商演，日子也不錯，就決定是今天了。

蕭煌奇（Instagram@rickyhsiaoofficial）

蕭煌奇曬出婚戒照 老婆身份引關注：

2026的新願望蕭煌奇許下未來可以舉辦全新不同以往形式的演唱會，更期望與交響樂團合作，展開嶄新的音樂旅程。

面對工作總是接受各種挑戰的蕭煌奇也不忘享受生活，今年他決定告別黃金單身漢的身分，笑稱做一個惜情軟心的人也找到了另外一半，決定與另外一半攜手共度下半場人生，選擇於今天與交往一年多的女友前往戶政事務所登記，在家人的見證下完成這幸福神聖的一刻。

