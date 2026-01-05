前SKE48主將宣佈結婚　秘戀相識10多年男團偶像　地下情3年零破綻

日本28歲女星松井珠理奈過去曾是「SKE48」成員，退團後獨立發展，外型甜美的她累積不少死忠粉絲。



不過日前她突拋出認愛震撼彈，驚喜宣布即將結婚，對象是男團成員「BOYS AND MEN」成員辻本達規。

松井珠理奈（Instagram@jurinamatsui3）

更多松井珠理奈的相片：

+ 11

綜合日媒報導，松井珠理奈即將升格人妻，與男團「BOYS AND MEN」成員辻本達規秘戀3年，將戀情藏得天衣無縫，一公佈就是結婚好消息，據悉2人將在本月完成結婚登記，也會辦記者會交代細節。

據了解，松井珠理奈雖然跟辻本達規本身就是朋友，已經認識10幾年，不過真正擦出愛火的原因，是3年前女方身體不適停工休息，辻本達規一直陪在她身邊照顧她，感情因此升溫，低調展開交往，如今宣布修成正果步入婚姻，粉絲也紛紛獻上祝福。

辻本達規的相片：

+ 3

延伸閱讀：

絕美婚紗照讓她爆紅！過5年還有人按讚 人氣網紅突宣告：我離婚了

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】