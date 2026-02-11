71歲影后自爆「吃藥超50年」　曾7天沒睡　怕失智砸錢修復腦神經

71歲金鐘迷你劇集影后林美照6歲從童星起家，在演藝圈出道65年，年輕時忙著拍戲、作秀，從18歲就有吃鎮定劑（鎮靜劑）的習慣。



她的母親是失智症患者，林美照怕自己也老年癡呆，砸60幾萬（台幣，約15萬港元）修復腦神經。

林美照18歲服藥 腦神經損傷

談到服藥50幾年，林美照在《命運好好玩》吐露原因，在演藝圈工作人情壓力大，「因為這個製作人跟你很好，那個也很好，不接他的（秀）接你的，我就不好意思，我就全部接。」

林美照最高紀錄把自己累到7天7夜沒睡，腦神經失調。

18歲吃藥到現在，鎮定劑越吃越重，醫師警告「得失智症的機率比一般人高25倍」，林美照索性花了60幾萬治療，「它幫我把毒素排乾淨，腦部神經修復，才要這麼貴。」對於睡眠狀況改善，林美照認為是因為半退休的生活很放鬆，沒有什麼壓力，「什麼事情都覺得無所謂、沒什麼好計較。」

事實上林美照的母親，在60多歲失智症發作，嚴重的時候必須臥床、無法進食、大小便不能自理，發病到辭世約4年，林美照不想步上媽媽後塵，活得沒有尊嚴，也害怕增加兒女負擔，因此及早治療，希望有效預防失智症。

