炎亞綸活動爛尾主辦涉走數　粉絲私訊求助卻遭辱罵　聊天截圖流出

炎亞綸去年8月原本在廣東佛山有一場一日店長的活動，粉絲需先購票才能參加，但先是不明原因延期到9月，沒想到遇上颱風活動只能取消，主辦單位卻遲遲沒有退款給粉絲，更疑似已跑路，所以有粉絲轉而向炎亞綸求助，不料雙方竟發生爭執，炎亞綸更怒批對方是來找罵的。



據「CTWANT」報導，這場活動因為粉絲們一直未收到主辦單位的退款，甚至自主成立一個群組向主辦單位催討退款，但主辦單位都無回應，有粉絲去報警，但因人員太分散，單獨金額較少，無法立案，所以粉絲們計畫聯合起來向主辦單位提告，希望能討回公道。

炎亞綸（IG@aayan1120）

點擊查看事件經過：

事發至今已5個多月，退款之事都還沒有解決，有粉絲就私訊炎亞綸IG希望他能協助處理，不過炎亞綸則回應「找錯人」，他也沒有主辦單位聯繫方式，之後雙方竟一言不合的吵起來互罵。

粉絲酸他只有3歲，炎亞綸則回擊：「你根本只有受精卵程度。」粉絲讓他滾，炎亞綸不甘示弱：「是誰先滾過來找罵的。」粉絲氣得再反擊：「你倒是配得上你現在的一塌糊塗。」

更多炎亞綸的相片：

+ 14

而之前炎亞綸曾在IG限動公開一段與網友私訊截圖，內容疑似網友建議他起碼可以給一句話安慰一下粉絲，表達有在處理的意思，他反問：「你的意思是叫我做做樣子。」網友認為「就是要裝呀」，這讓炎亞綸看不下去直指：

這個人假裝幫著憂心，但給我的方法是要我做做樣子，讓大家『覺得』我有在處理，而不是希望有實際的作為？世界瘋成這個樣子？

延伸閱讀：男星Po片控訴金鐘主持靚妻出軌 被抹黑家暴 稱手握明確外遇證據

+ 19

延伸閱讀：

影╱舒華低調返台 過年前先回來工作

郁方怒喊「下架兒福」 痛批利用台韓愛心替自己洗白

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】