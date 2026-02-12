非常檢控觀｜阮嘉敏變惡死八婆反白眼　莫家淦成「醫生專業戶」

《非常檢控觀》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。昔日可愛眼鏡妹阮嘉敏變身Mean爆惡上司，演技嚇親網民；莫家淦竟成「醫生專業戶」！



昔日可愛眼鏡妹阮嘉敏變身Mean爆惡上司。（公關提供）

眼鏡妹變「惡死上司」

「美麗誘罪」單元靈魂人物除了丘梓謙（蔥頭），還有飾演醫美醫生謝年實的莫家淦及姑娘馬金芝阮嘉敏。之前憑《靈戲逼人》可愛眼鏡妹造型成功入屋的阮嘉敏Mandy，近年戲路不斷變化，繼在《法證先鋒VI倖存者的救贖》演「黑面Madam」，這次在《非常檢控觀》再度開拓新戲路，飾演惡死、八卦、愛扮大家姐又帶點蛇𠺌的「八婆仔」上司，Mandy出場鬧爆兼怒睥「蠢蛋下屬」史穎喬一幕，令不少網民直呼「好惡」。

阮嘉敏鬧爆下屬。（公關提供）

網民直呼：好Mean

Mandy之前受訪時曾笑言飾演芝芝這個角色有點難頂，皆因大部分時候說話語氣都很差，而觀乎Mandy兩晚的演出，當她憞起阿姐款鬧爆史穎喬唔識死時，反白眼、Mean爆藐嘴樣再加上手指指係威係勢Body language確實入型入格；話雖如此，Mandy昨晚面對包家富貴親友時，又恰當地擺出謙卑恭敬樣、夠晒八面玲瓏。

呢個眼神好惡。（公關提供）

翻白眼。（公關提供）

變臉好快。（公關提供）

莫家淦成「醫生專業戶」

至於莫家淦Keith飾演的謝年實，則是導致人胎素事故真正罪魁禍首之一。主持出身，自2014年開始參與拍劇工作、至今已飾演超過100個角色，當中多為專業人士，包括主持、主播、律及醫生等，Keith受訪時亦笑言自己飾演過很多次醫生：「醫生我真係做好多，好似《隱形戰隊》，好多時做完手術出嚟講嘢嗰個都係我。好難忘有次演醫生，啲對白真係蹺口，當時又最後一場大家想早啲收工，都大壓力架，好彩最後托賴都冇乜NG地完成咗。」、「幕後同事有講過話鍾意揀我做醫生嘅原因，係因為啲好蹺口嘅醫學用詞，我可能因為有主播嘅經驗，所以都相對易啲上手。」

莫家淦又做醫生。（公關提供）

隱形戰隊（公關提供）

巨塔之后（公關提供）

莫家淦涉足眼鏡、手錶等生意

另有開拓生意市場的Keith，多年來涉獵過的生意有眼鏡、手錶、服裝及近年新興的Pickleball等。被問到是否賺到盤滿缽滿，他謙稱仍是守業階段：「係好多生意，但唔會好大盈利，有啲都係輸錢走，始終做生意有風險，好似嗰時眼鏡生意，最尾都係冇得賺，手錶係有賺少少，但疫情後因為需求問題有少少停滯，所以喺拍檔提議下試吓搞埋Pickleball，好彩好多圈中圈外朋友都好撐場。其實所有嘢都仲係播種期，都吃力㗎，始終有兩個小朋友嘛，想要搵多啲錢養家。」

眼鏡生意（公關提供）

手錶生意（公關提供）

Pickleball（公關提供）

莫家淦自爆「不脫稿」神技

問到記性為何咁好？能應付海量對白及專業名詞？Keith笑言除了因為細細個已喜歡講嘢「唔停口」，亦有賴昔日直播娛樂新聞奠下的基礎：「記稿真係娛樂新聞live嘅訓練，因為真係唔可以甩，甩得多會被人淘汰，呢個仲訓練到我有時拍劇，就算一時唔記得對白，我都會有啲方法可以兜番。」