「TVB 御用奸人」私下竟是暖心爸爸　女兒才貌雙全獲封最靚星二代

前TVB「御用奸人」駱達華，當年憑《陀槍師姐》「鮑國平」一角成為不少人的童年陰影，但現實中的他卻是不折不扣的「暖男」兼「女兒奴」。儘管螢幕形象陰險，私下的駱達華卻對家庭極具責任感，凡事以妻女為先，暖心形象與昔日角色形成強烈對比。

一家三口。（駱欣言微博圖片）

駱達華演精神分裂的翁文成、鮑國平，強姦滕麗名，是很多九十後的童年陰影。（劇照）

駱達華與太太盧燕勁恩愛！（微博照片/@駱達華）

駱達華「暖心爸爸」

駱達華與囡囡駱欣言（Natalie）感情極好，早前兩父女在英國旅遊，駱欣言上載短片「投訴」爸爸。雖然標題寫著投訴，但片中見到父女互動充滿愛，網民紛紛留言大讚駱達華是「暖心爸爸」。駱欣言早兩年在倫敦大學學院（UCL）畢業，駱達華更特意放下手頭工作，遠赴英國親自見證女兒的畢業禮，全程陪伴在側。出席完畢業禮後，他更與妻女一同在倫敦著名景點打卡留念，溫馨的家庭畫面幸福感拉滿，父女間的深厚感情不言而喻。

駱達華遠赴英國親自見證女兒的畢業禮。（影片截圖）

到倫敦著名景點打卡留念。（影片截圖）

駱欣言仙氣爆棚

駱欣言當年的「仙氣畢業相」至今仍令網民印象深刻。回顧駱欣言在倫敦大學學院畢業時，「仙氣畢露」且「顏值超高」，瞬間在網上瘋傳。不少網民看後大讚她是「最靚星二代」，更直言看見她的笑容「好有初戀感覺」。

駱欣言畢業照好靚女。（影片截圖）

引網民爭喊外父

駱欣言不只外貌出眾，更是頂尖學霸，曾獲UCL及LSE兩所名校取錄。她多才多藝，除了拉大提琴、彈古箏，連Beat-box都難不倒她。駱達華閒時亦愛在社交平台分享與家人的相處點滴，隨著年紀增長愈發靚麗的駱欣言，一言一行間都滲透出迷人魅力，成功俘虜大批網民目光，不少網友更主動留言爭做「準女婿」，紛紛喊駱達華做外父，態度十分熱情。

駱欣言彈古箏。（微博@BerniceNatalie駱欣言）

駱欣言樣貌受網友盛讚。（微博@BerniceNatalie駱欣言）

駱欣言同爸爸。（微博@BerniceNatalie駱欣言）

氣質不俗。（微博@BerniceNatalie駱欣言）

長腿（IG圖片）

泳裝（IG圖片）

泳裝（IG圖片）