美食新聞報道丨蔡景行同黃婧靈扮情侶　胡美貽與黃嘉雯灣仔歎老餅

由一班靚仔靚女倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian）、蔡景行（行仔）等主持的飲食節目《美食新聞報道》，本周一、二、四、五晚8點TVB Plus（82台）播映。本周六情人節（2月14日）一集中，行仔同波波「客串」一日情侶，一齊食情人節大餐；胡美貽帶黃嘉雯灣仔歎「老餅」 。



蔡景行（行仔）同波波黃婧靈「客串」一日情侶。（官方提供圖片）

美食新聞報道丨波黃婧靈遭行仔美食「擊中要害」

本周六（2月14日）情人節又是男女朋友、老公老婆花心思為另一半籌謀吃喝玩樂日子。只要解決食的問題，距離順利過渡只是一步之遙。今晚（12日）蔡景行（行仔）會同波波黃婧靈「飾演」一日情侶，他們推介一間位於大角咀情調跟食物都有質素的西餐廳。

蔡景行（行仔）同波波黃婧靈「飾演」一日情侶，到西餐廳食情人節大餐。（官方提供圖片）

他們點的情人節套餐，頭盤為生牛肉他他，波波說︰「他他牛肉用咗法松娜牛柳粒配新鮮黑松露，加埋鹹香味十足嘅芝士醬，味道更上一層樓。」緊接的招牌海鮮薄餅，徹底俘擄波波的心，爆滿的芝士加上海鮮，她興奮的說︰「成碟都係海鮮，最緊要啲芝士滿瀉出嚟。我食pizza最緊要係個芝士，呢個簡直擊中我要害。」接下來兩道菜︰西冷牛肉薄切、黑松露細扁麵，再次打中波波「要害」，原因是刨滿一碟芝士片的牛扒及芝士味極濃的意粉，完全俘獲芝士狂人的波波。

美食當前波波毫不顧儀態。（官方提供圖片）

美食新聞報道丨 波波自爆有仔陪過情人節不再Dry

飽嚐了一頓豐富情人節套餐後，接下來還有好戲，行仔鬼馬地以小盆栽代替花送給波波預祝佳節。

行仔送上小盆栽應節，並成功跟波波「拖手」。（官方提供圖片）

而餘慶節目是行仔帶波波到大角咀人氣爆燈的可麗餅（Crêpe），他們分別點了士多啤梨香蕉配朱古力雪糕及抹茶紅豆白玉，二人還一塊菠蘿乾兩份食，幸福感滿滿亦完成一日小情侶的任務。波波接受訪問時透露今年會有另一半渡情人節，她笑說︰「今年比較特別，會同屋企隻比熊狗仔一齊過第一個情人節，今年佢剛好滿一歲所以好期待。但都會準備大餐，因為我真係好鍾意食。」

抹茶紅豆白玉（官方提供圖片）

士多啤梨香蕉配朱古力雪糕（官方提供圖片）

行仔同波波的餐後甜品為可麗餅。（官方提供圖片）

行仔跟波波一塊菠蘿乾兩份食。（官方提供圖片）

美食新聞報道丨胡美貽與黃嘉雯灣仔歎「老餅」

此外，胡美貽（Nicole）知道黃嘉雯（Carmaney）嗜甜，專誠帶對方到灣仔一間逾45年歷史的老字號餅店，吃該店招牌的忌廉筒。

Nicole（左）、Carmaney（右）介紹一間傳統餅店。（官方提供圖片）

她們分別點了原味的忌廉筒及開心果醬忌廉筒，原來兩人都是首次食這款「老餅」。Nicole形容酥皮香脆，忌廉奶香很甜，她笑說︰「好似食緊雪糕，但係穊版。」她表示這類老式西餅已買少見少，因為製作太費時，很多餅店都不願意做。