美食新聞報道｜粉嶺百子櫃執藥燉湯　揭日本人食麵雪雪聲代表好味

飲食節目《美食新聞報道》本周一、二、四、五晚8點TVB Plus（82台）播映。昨晚（29日）一集，的哥帶路粉嶺餐廳試百子櫃「執藥」燉湯；旅港日本人靜香親授拉麵禮儀，強調食麵發出「雪雪聲」才是對師傅的最高尊重！

暉哥跟的哥William到粉嶺搵食。（公關提供）

粉嶺餐廳百子櫃「執藥」燉湯

昨晚（29日）「的哥」William帶暉哥林映暉到粉嶺聯和墟食客家菜，他表示食物對一位司機非常重要，解釋說︰「因為我哋長時間喺車廂工作，所以要大魚大肉或者多啲澱粉質補充。」所以主打鹹、香、肥的客家菜，最適合勞動及開車搵食一族，配白飯滋味更加一流。William推介店內一款一人套餐，菜式內容每日轉變，招牌菜是梅菜蒸鯇魚及必飲的燉湯。老闆娘Christine炮製的燉湯在當區街知巷聞，特色是店內一座放配料的百子櫃，Christine會如執藥般為每款湯配製湯料，她說︰「香港人都鍾意飲湯，燉湯好處係較清淡。」店內共有5款燉湯供選擇。除一人套餐外店內的白鱔煲仔飯、客家釀豆腐、豬油渣菜心亦是必食之選。講起油菜William想起一句的士界術語，只要跟行家講身處「油菜」，即代表位處郊區，他解釋︰「以往種油菜嘅地方都係郊外，所以就咁叫。」

飯店的一人套餐有多款燉湯選擇。（公關提供）

老闆娘每次燉湯都會在「藥櫃」執配料。（公關提供）

客家菜主打鹹、香、肥，適合勞動一族。（公關提供）

梅菜蒸鯇魚、白鱔煲仔飯、客家釀豆腐是店內招牌菜。（公關提供）

日本食麵「雪雪聲」表尊重

此外，今集旅港日本人靜香帶行仔到北角品嚐「國民美食」拉麵，她透露日本人每星期都會吃兩至三次拉麵，除了好味還有一個簡單原因，她笑說︰「因為拉麵喺日本好平。」今次推介的拉麵店，主理人雖然不是日本人，但依然獲靜香認可，她說︰「呢間店老闆用咗日本人做嘅麵底，滑溜而且唔容易發脹。」推薦的三款湯底分別是︰雞湯底、醬油湯底及雪酒湯底。靜香教授行仔日本人吃拉麵的禮儀，食麵時要有「雪雪」聲，她解釋此舉非但不是失禮的表現，而是對麵店師傅的認可及尊重，代表對方煮的麵好味道，不過她補充︰「食麵可以有聲，飲湯就唔好喇。」

旅港日本人靜香帶行仔到北角搵食。（公關提供）

日本拉麵食到「雪雪」聲是尊重的表現。（公關提供）

今次推介的拉麵店，主理人雖然不是日本人，但依然獲靜香認可。（公關提供）

雪香拉麵。（公關提供）

西班牙白豚肉拉麵。（公關提供）