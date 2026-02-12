谷婭溦怒轟「某大師」博流量！嫌疑人火速發文回應　網民竟唔認同

TVB《中年好聲音4》評審谷婭溦近日在社交平台突發長文，不點名炮轟一位前輩歌手。一向有「小辣椒」之稱的她火藥味甚濃，直言：「其實我本不想講，但一次又一次，係覺得我好蝦？」她更暗諷對方藉她博取流量。

谷婭溦發文轟「某某某大師」 。（谷婭溦FB）

谷婭溦是《中年好聲音4》評審。（《中年好聲音4》截圖）

帖文引網民熱議

谷婭溦的帖文隨即引來大批網民留言討論，大批網民留言點名猜測該「大師」就是張崇德，有人直言：「大家都知係邊個啦，係咪姓張嗰位？」更有人細數證據指證：「我都見過起碼兩次，呢位所謂嘅大師，喺 youtube 頻道寫咗個封面針對你，類似嗰啲八婆雜誌嘅設計對白，然後好多留言鬧佢，佢就靜靜雞 delete 咗，換咗另外一個封面，然後有啲留言都話 cap 晒圖，delete 咗都有證有據。」更有網民不滿其風格，留言力撐溦溦：「呢位某某某扮到好中立，其實集集都帶方向誤導人，其心可誅！」直指對方的評論存在偏見。

網民猜測「某某某大師」是《中年好聲音 3》導師張崇德。（谷婭溦FB）

張崇德列四點反擊否認

由於《中年好聲音 3》前導師張崇德因早前拍片評節目，提及谷婭溦為參賽者尹景順撳燈晉級一事，成為網民猜測的對象。張崇德隨即發文列出四點澄清：「1. 她說那個人自稱某某某大師，認識我和看我YouTube片的人都知道我從來沒有自稱為大師，也沒有人稱我為大師，所以她說的人不會是我！」他更強調自己工作已排到年底，不存在「搵食艱難」的情況：「我的工作排到年底了，會出全新大碟、也會去加拿大開演唱會……所以，大家不要對號入座，不要誤會她、也不要誤會我，多謝大家。」

張崇德近年經常拍片評論《中年好聲音》歌手表現。（張崇德YouTube）

張崇德發文列出四點澄清否認自己是「某某某大師」。（張崇德FB）

網民不買賬其回應

張崇德的四點澄清並未獲網民認同，有網民直言「有參賽者都話覺得張生別有用心，係專登針對谷小姐。所以公道自在人心。證明其實好多人都睇得出」，更指其將反對自己的留言九成刪除，搞一言堂，並呼籲網民到其他 KOL 平台留言，讓真相被更多人看見。

網民對張崇德的四點澄清並不買賬。（張崇德YouTube）

「中年好聲音 4」任評審曾被質疑

谷婭溦擔任《中年好聲音 4》常駐評審，早前被網民質疑「唔夠班」，更因點評選手咬字，被指自身有口音缺乏說服力。谷婭溦早前接受《香港01》訪問時大方回應：「雖然我自己講廣東話唔係話好正，但係我識聽嘛，因為我覺得呢兩樣嘢係唔可以混埋一齊嚟搞嘅。」強調身為評審必須指出缺點，否則是對參賽者不負責任。其實谷婭溦是音樂高材生，畢業於武漢音樂學院，更入讀美國波士頓音樂學院主修聲樂表演，擁有碩士學位。2015年參加《超級巨聲4》憑踢館一戰成名，其後更奪得優秀表現獎。