非常檢控觀｜陳煒淚灑法庭　與馬德鐘3分鐘「隔空對戰」狂吸好評

由林志華監製、黎倩儀編審的劇集《非常檢控觀》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，並於下周一、周三、周四及周五（一連兩集）播映結局周。2月12日晚一集嗌足3場交，每場平均嗌足3分鐘，對白水蛇春咁長更涉及大量專業名，逾3分鐘對戰場劇力萬鈞成經典場口；陳煒「層次式痛心淚眼」成法庭戲MVP，網民激讚演技好！



《非常檢控觀》一集嗌足3場交。（官方提供圖片）

《非常檢控觀》2月12日晚一集是單元《美麗誘罪》結局篇，包希仁（馬德鐘飾）懷疑家勉（丘梓謙／蔥頭飾）顧問宋樂廷（黎澤恩飾）是黑心人胎素幕後黑手，同時有感家勉在事件中難辭其咎，故即使備受善昱（蔣家旻飾）及頌星（陳煒飾）嚴斥及壓力，仍堅決勸家勉自首兼指證樂廷……受害者蘇太（劉桂芳飾）不治離世，家勉罪名由非法傷人變成誤殺，頌星大感緊張，出盡板斧甚至不惜辭去律政司一職欲為家勉辯護，但家勉選擇自辯。最終家勉在庭上因受不住良心譴責、含淚愧疚認罪，頌星傷心欲絕，與包希仁關係更趨惡劣……

每場平均嗌足3分鐘啊。（官方提供圖片）

非常檢控觀丨鬥智鬥力爭辯新境界

當晚一集，陳煒與馬德鐘為了蔥頭，展開了足足三場、每場為時接近三分鐘的唇槍舌劍式嗌交戲，二人在三個場口中均要應付海量「水蛇春咁長」、兼涉及大量法律專業知識及名詞的對白，當中尤以為時長達六分鐘的法庭戲Crossover Over兩邊密謀對策場口最有戲勢，該個場口由三個小場口穿插混剪而成，除了有法庭戲，還有陳煒與馬德鐘如何各自向蔥頭／杜大偉模擬「庭上對擂」的戲份。

長達六分鐘的法庭戲Crossover Over兩邊密謀對策場口最有戲勢。（官方提供圖片）

相關場口除了充斥專業名詞及理據的對白令人印象深刻，煒哥與馬德鐘恍如面對面的「隔空開火」、專業霸氣的演繹，展現了控辯雙方如何鬥智鬥力爭辯新境界之餘；為令場口更緊湊，劇組還用心設計了對戰感十足的走位及視線對望位，例如當煒哥邊說邊走到鏡頭左邊向右望時、馬德鐘會從右邊入鏡並望向左邊，成功隔空營造恍如面對面開火的效果；另每當二人各執一詞時，劇組便會以Split Screen處理二人實則分開拍攝的場口，令觀眾看得更為肉緊投入。

呢場長達超過３分鐘嘅「隔空對壘」戲，保證精彩。（官方提供圖片）

非常檢控觀｜超過十頁紙對白＋邊說對白邊走位考驗演技

這場戲陳煒與馬神除了要應付合共超過十頁紙的對白，還要邊說邊四處走動製造場口流暢度，絕對演技考牌之作！幕後精心炮製的場口、配以演員專業極致的演出，難怪昨晚播出後收穫好評，相當定必成為日後名場面之一：「代理人戰爭咁」、「E套劇啲節奏有啲日劇feel」、「拍到電影咁緊張」、「寫依段嗰個編劇幾勁，依段有好多法律嘢」、「拍得好好睇，一來一往好正」、「呢Part真係做得好好，好精彩」、「尋晚真係精彩到不得了，尤其呢一場」、「好劇本、好演技加上好對手」、「陳煒同馬德鐘真係做得好好」。

這場戲陳煒與馬神除了要應付合共超過十頁紙的對白，還要邊說邊四處走動製造場口流暢度，絕對演技考牌之作！（官方提供圖片）

其實該集絕對是陳煒360度展現好演技之作。陳煒飾演的頌星，經歷了相當複雜的心路歷程，首先為了維護兒子蔥頭，煒哥不惜一切幫他逃離法網、卻遭馬神中途殺出以正義之名阻頭阻勢，令煒哥既著急又煩燥；之後當知道蔥頭一心要認誤殺罪，劇集一向硬淨的煒哥即時露出極心痛表情，但仍堅忍傷痛勸蔥頭自辯；不過論到「大師級演技」，絕對是最後長達6分鐘的法庭戲。

陳煒嘅「痛心淚眼」好夠火喉。（官方提供圖片）

為了保護兒子，陳煒飾演的頌星不惜辭去律政司一職。（官方提供圖片）

非常檢控觀｜煒哥獲讚帶新人有一手

撇開與馬神「隔空開火」畫面，煒哥單單在法庭上的戲已相當有層次。深信蔥頭會自辯成功的煒哥原本胸有成竹；但當看到蔥頭開始動搖時，煒哥即轉為擔心；最後蔥頭開口認罪時，煒哥的眼淚與心痛更是隨著蔥頭的愧疚自白逐漸攀升，令觀眾隔住個Mon都感受到她作為媽咪的切膚之痛；再配以恍如會說話的「淚水」，難怪不少網民大為感動：「很喜歡陳煒，真係做得好好好看，做到作為阿媽嘅切膚之痛」，又讚煒哥帶新人有一手：「煒哥令蔥頭今次更加入戲」、「煒哥帶到新人入戲」、「兩個都做得好好，好入戲又自然，我都覺得難過」。

呢一幕陳煒所表達嘅傷心，真係入心入肺。（官方提供圖片）