非常檢控觀｜丘梓謙認罪哭戲大爆演技　擺脫大細路形象獲網民激讚

《非常檢控觀》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，並於下周一、周三、周四及周五（一連兩集）播映結局周。昨晚（12日）丘梓謙演技大爆發，一場痛心疾首的認罪戲，哭到眼紅鼻涕流，層次感驚艷網民。

丘梓謙（蔥頭）獲得洗版式好評。（公關提供）

丘梓謙獲洗版式好評

昨晚除了演活「為母則強」及「母親之苦」的陳煒贏盡好評，飾演其兒子家勉的丘梓謙（蔥頭）亦獲得洗版式好評。蔥頭角色家勉本是正氣乖乖仔，對嫲嫲程可為及媽咪陳煒言聽計從；在被逼為家族擔大旗的情況下、仍對事業充滿熱誠及前景；對劇中已故女友戴祖儀亦是情義兩全。如此善良又孝順的人設，竟要面對因急於推動生意而誤變殺人兇手的現實自然相當殘酷，面對「前途」及「良心」的抉擇，善良的蔥頭選擇了良心，終在庭上痛心認罪。

眼神真係充滿內疚。（公關提供）

一分鐘認罪戲演技層次分明

在蔥頭的認罪戲份雖然只有一分鐘，但蔥頭依然演繹得層次分明。在庭上聽盡控方對自己有憑有據的指控後，先深深吸入一口氣、再徐徐又心痛地為自己人格作最後的辯護：「即使我有疏忽，我冇無視他人生命同安全」、「我的確係有機會阻止悲劇發生，出事後我每分每秒都好內疚。」之後鏡頭集中在蔥頭雙手，蔥頭用力地緊握犯人欄、儲足勇氣後，再以堅定的眼神作出真誠的認罪：「我唔自辯，我認罪，我認我犯咗嚴重疏忽誤殺罪。」

對手都好有戲。（公關提供）

演技好好。（公關提供）

蔥頭獲讚跳出大細路框架

最後再百感交集地向旁聽的媽咪煒哥說「對不起」，哭紅了的雙眼、自然流落的鼻涕及顫抖的聲音，配以陳煒的「淚眼神助攻」，整個場口演技有層次又真摯，難怪網民讚不絕口，並覺得他值得一個提名：「好欣賞蔥頭，睇到佢由《愛‧回家》到依家好大進步，好有感情和內心戲」、「蔥頭演感情戲不錯」、「靚仔+演技不錯」、「丘梓謙做得好好，TVB要畀多啲機會佢」、「Feel到佢好用心」、「他做得好投入，感受到下過苦功」、「希望佢今年會有提名」、「蔥頭同佢女友其實都好畀心機演佢哋嘅角色」、「蔥頭擺脫咗比較細路嘅角色」、「痛哭流涕、自然到位」。

陳煒嘅「淚眼助攻」不得了。（公關提供）

呢個對視好有戲。（公關提供）

談到相關場口，蔥頭接受tvb.com獨家訪問時，則謙虛地感激媽咪陳煒帶他入戲，蔥頭：「佢講對白嘅節奏，真係好似一個媽媽好戥你心痛，加上佢望住我嘅眼神加埋個環境，令我更加想喊。」