林景程關嘉敏拍片宣傳TVB賽馬日　一細節被網民質疑造假令人笑爆

2月14日情人節是TVB賽馬日大日子，一如以往將會有星光熠熠陣容降臨，包括視帝譚俊彥、視后龔嘉欣、星級主持朱凱婷、《中年好聲音》譚輝智、張與辰、劉威煌及王鄭浚仁出席兼表演，另為配合情人節，大會還刻意「加糖」重甜，邀請《女神配對計劃》女神們現身，除有配對成功的曾展望和葉蒨文、林俊其和羅毓儀「攞正牌」拍拖出席，還有李芷晴及關嘉敏。



175cm林景程孖174cm關嘉敏組新CP為TVB賽馬日拍攝宣傳片。（官方提供圖片）

林景程孖關嘉敏組新CP卻讓網民錯重點

除出席活動，關嘉敏（Carmen）還特別跟林景程組成新CP拍攝宣傳片，並且「一拍即合」成功甜到網民們，但卻有網民錯重點，指網上資料顯示175cm的林景程、竟高出174cm的關嘉敏小半個頭，實屬違犯「數據」！

網民錯重點質疑林景程高過關嘉敏有「龍撩」。（官方提供圖片）

網上資料顯示175cm的林景程，竟高出174cm的關嘉敏小半個頭！（官方提供圖片）

對於網民疑問，林景程在個人社交平台大方回應：「好多人見到呢一幕，竟可以同女神關嘉敏平排咁高，都認定我係加咗超厚鞋墊，但其實我想澄清番，絕對係冇加到嘅……為咗還我清白，我用AI去完美咁還原番當時嘅情況！ #我絕對冇加鞋墊 #邊有鞋墊可以咁高 #我只係成個人企高咗」原來拍攝時，175cm的林景程拍落174cm身高、兼穿了至少2吋高高踭鞋的關嘉敏之所以沒有「矮咗落去」，全因景程有個目測至少10吋高的木箱；林景程還大方將「出貓」場面來個close up分享，但到底是林景程自幽一默，還是製作組真的如此貼心做足準備，就不得而知了。

林景程幽默自揭「木箱增高秘技」笑爆嘴。（官方提供圖片）

TVB賽馬日將於明日（2月14日）上午11點45分於TVB PLUS開始直播，譚俊彥和龔嘉欣將現身頒發「最佳外觀馬匹獎」。