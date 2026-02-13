鍾柔美出席地產晚宴表演惹抵制 品牌遭連累陷公關災難人設盡毀
撰文：薯條
「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）近日出席某地產的45周年晚宴，受邀擔任表演嘉賓。消息傳出後，大批網民在社交平台上留言「抵制」，揚言「最憎係佢了，決定抵制xxx」，令該地產無辜捲入公關災難，甚至有網民發起罷買行動。
形象插水網民唔收貨
當晚鍾柔美放棄一貫性感風格，改以保守牛仔套裝上陣於台上賣力演出，一連跳唱多首熱門歌曲，包括熱爆全球的《APT.》、經典歌《Chotto 等等》、《跳舞街》……雖然她在台上表現積極，試圖以保守造型挽回形象，但仍難平息網絡負評，網民紛紛表示對其形象失望，誠信問題已令其觀眾緣大打折扣。
曾神隱一個月爆喊認「講大話」
Yumi 早前曾「神隱一個月」，復出後在其道歉影片中露面。面對誠信危機，她在鏡頭前「爆喊道歉解釋原因」，正式「承認講大話」，打破了一直維持的「A0」純情少女形象。此舉被網民指責為「人設崩壞」，清純形象不再。
缺席新劇宣傳疑因醜聞被「雪藏」
除了誠信風波，Yumi近況亦被指大不如前。早前她主演的新劇《臥底嬌娃》進行宣傳活動，她卻「不見蹤影」，外界盛傳她因負面新聞纏身而「疑似被雪藏」。與此同時，她昔日「甜美感謝Daddy」的影片再次被網民翻出再次瘋傳，演藝事業面臨前所未有的考驗。