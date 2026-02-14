79歲陳嘉儀自揭三出三入TVB內幕　曾為影帝睇掌預言必紅但難聚財

現年79歲、有「TVB御用靚太」之稱的陳嘉儀，早前接受資深傳媒人汪曼玲YouTube頻道《快拍.曼鏡頭》訪問，息影多年的她氣質依舊，席間更分享不少當年拍劇趣事。最令人驚訝的是她對相學有研究，曾為當時仍是新人的影帝梁朝偉睇掌，預言對方必紅。



陳嘉儀接受資深傳媒人汪曼玲訪問。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

陳嘉儀三出三入TVB

陳嘉儀是1971年第一期藝員訓練班出身，當年入行純屬偶然，她透露當時因為弟弟想考藝訓班，代她報名後最終僅得她獲錄取。之後她先後因懷孕生兩個兒子，以及2008年為了照顧患病丈夫而三度離巢TVB。

陳嘉儀緣份下進入TVB訓練班。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

陳嘉儀是1971年第一期藝員訓練班出身。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

陳嘉儀三出三入TVB。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

聽母親勸告拒絕整容

陳嘉儀當年被指鼻樑不夠高，甘國亮更曾勸她整容，指她「side shot唔靚」。但她最終聽從媽媽意見放棄，媽媽當時說：「整容後生嗰時就靚㗎咋，老咗嗰時好醜樣㗎。」她笑言雖然因此錯失做女主角的機會，但仍演活不少經典角色。

陳嘉儀當年被指鼻樑不夠高，被勸去整容。（影片截圖）

後來陳嘉儀聽從媽媽的意見放棄整容。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

曾為影帝梁朝偉睇掌相

陳嘉儀席間自爆曾為合作《鹿鼎記》的梁朝偉睇掌，預言對方必紅：「我話你將來嘅事業好好嘅，因為佢嘅五官生得好好，眼耳口鼻好好。我話『一路你都有運嘅』。」但她指對方難聚財：「咁搵錢去咗邊呀？佢係唔會keep，可能搵到錢畀咗老婆。」

陳嘉儀曾為梁朝偉睇掌，預言他將來事業很好。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）