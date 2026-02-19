JACE陳凱詠傳門票滯銷黃牛割價　嘉賓陳慧琳親證：坐滿晒好熱鬧

陳凱詠（JACE）於2026年2月18及19日大年初二、初三一連兩場登紅磡香港體育館，舉行個人首個紅館演唱會《JACE WORLD》。 雖然演唱會採用創新四面台及紅館史上首設企位設計，但開騷前夕傳出門票銷情欠佳，首場更邀得陳慧琳壓軸做嘉賓，增添亮點卻未能扭轉票房頹勢。

傳門票滯銷黃牛割價

開騷前數日，網上出現黃牛黨割價放售，原價$1080門票降至$800、$880更跌至$350，甚至有戲言等到$200才買。 網民cap圖顯示售票網除最平$580外其他價位仍有大量餘票，主辦方更於2月16日加推4400張$580門票。 開騷當晚場內照片顯示入座率不足五成，中高價位座位疏落，惟企位較滿。

今日（19/2）陳慧琳現身沙田出席年初三賽馬盛事，她接受《香港01》訪問時表示：「尋日正式綵排嘅時候，真正第一次見佢，佢份人好可愛，佢係好興奮同埋跳跳紮。（佢有冇講點解咁鍾意你？）哈哈，尋日佢已經講咗，佢過讀幼稚園嗰陣時，佢坐爸爸架車，聽到爸爸播我啲快歌，佢就好興奮，就係咁佢中意我。」

現場滿座好熱鬧

被問到演唱會氣氛是否很熱鬧？陳慧琳表示：「好熱鬧呀，同埋好犀利，真係啲人企晒起身，係好high。（坐滿晒？）坐滿晒，同埋企位真係好玩。（會唔會考慮下之後演唱會有企位？）其實我啲歌迷都年紀唔細，又中意坐吓又中意企吓行，我諗單齋咁企晒喺度，我諗佢哋頂唔順，我諗要坐吓企吓。」

