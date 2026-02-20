譚嘉儀捲入拖數風波　心情未受影響晒甜笑照：做完嘢順便玩兩吓

譚嘉儀最近捲入2024年《Be With You演唱會》的拖欠酬勞爭議，事件迅速演變成「羅生門」，雙方各執一詞。 她公開指控主辦方欠她超過六位數演出費，團隊成員亦未收款，強調合約由TVB全權洽談及追討。

風波爆發始末

一切源於2024年《Be With You演唱會》，譚嘉儀及團隊完成演出後，卻遲遲未收到主辦方Two Ally Workshop的酬勞。和音歌手Kasey Pong率先在社交平台爆料，指主辦單位拖欠逾一年，主辦負責人Jelly起初推託「過年有款」，後來已讀不回。 譚嘉儀隨後自爆欠款達六位數，她強調合約由TVB全權洽談，自己並非直接負責追討，但對方疑似「人間蒸發」，讓她深感無奈。事件急轉直下，Jelly反擊譚嘉儀「扮苦主」，揚言反追款項，雙方互相指控，網上議論紛紛。

譚嘉儀未受拖數風波影響心情。(IG:kayeepo)

譚嘉儀強硬回應

2月10日，譚嘉儀發出正式聲明，列出三點澄清：邀請由TVB接洽、她無負責款項細節、對不實言論深表憤怒，已交律師跟進，甚至可能涉誹謗追究。 她表示不會因這件事一刀切未來演出機會，但視為寶貴教訓，決心爭取應得權益。

今日（20/2）譚嘉儀在社交平台貼出兩張圖片，其中一張她手持咪高峰準備演唱，笑容燦爛，寫住「AIA環球嘉年華」；另一張佢手抓住可愛牛油果公仔，甜笑面對鏡頭，配文表示「做完嘢順便玩兩吓，贏咗牛油果！」。呢啲相片傳遞正面能量，回應粉絲支持，證明她沒有被事件擊倒，反而享受工作同小確幸。

