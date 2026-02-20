麥玲玲口快自爆幫農夫亂開價　C君反應超大質問：原來就係你

今日（19/2）年初三（赤口日），沙田馬場洋溢新春喜氣，「玄學天后」麥玲玲與搞笑組合「農夫」再度聯手現身馬場賀年活動，為馬迷送上祝福兼開運貼士。三人同台一刻，即勾起不少市民對他們過往合作的美好回憶。

麥玲玲與農夫組合再度合體。（葉志明攝）

其實早在數年前，麥玲玲就與農夫合作演繹過一首Rap賀年歌《風生水起》以玄學開運為題材，歌詞融合風水元素與搞笑押韻，十分貼地。當年三人一邊Rap、一邊教觀眾「點樣開運添財」，輕鬆又有娛樂性，那首歌更成為不少人新年播放清單上的經典之作。今日再度合體，場面充滿「回憶殺」。

麥玲玲口快自爆幫農夫開價

麥玲玲師傅接受《香港01》訪問時笑言：「其實我哋3個喺公開場合都好耐未試過，如果要數就係上次嘅演唱會。其實好多時啲品牌客戶都係次次搵我先嘅，但係點知佢兩條友又收得貴，咁就變咗我自己去做啦，佢哋一日唔減價就唔會有好多 ，但係其實佢哋已經係再貴咗。」

麥玲玲口快大自爆幫農夫亂開價。（葉志明攝）

陸永接著笑言麥玲玲：「你而家係咪過年要我哋減價？」麥玲玲笑說回應：「你兩個加埋一齊一定唔平啦，啲客次次問我，想搵埋佢兩個，於是我就同你亂咁開個囉。」C君聞超大反應說：「原來就係你亂開個價，而家終於講咗出嚟。」陸永接著說：「終於明出邊點解啲人會話咁貴，原來全部聽你講。」

麥玲玲即刻補鑊說：「我減價，你賺晒佢，我做義工。」C君笑言：「咁又唔好，因為我哋都要碌你卡嘛，我哋自己開騷都係搵你嚟做嘉賓，都一毫子都唔會畀你放心。」惹起全場爆笑。

麥玲玲大爆幫農夫開價。（葉志明攝）

麥玲玲大爆幫農夫開價。（葉志明攝）