詹天文承認個腦轉得太快易講錯說話　希望新一年口齒伶俐

詹天文早前繼在新城《我們的大熱唱2025》拉票活動時，為大埔宏福苑五級火的受災居民送上祝福時失言後，再到TVB台慶頒獎禮上連環失誤，令其「失言小公主」稱號坐實。

台慶頒獎連環失誤

《2025萬千星輝頒獎禮》當晚，詹天文憑《新聞女王2》插曲《Seeds of Truth》奪「最佳電視歌曲」，卻台上連環出事：先「搶獎」伸手奪走林敏驄手中獎座，嚇親對方；再於致辭時口誤，將「領獎」講成「頒獎」，說「多謝可以以芳齡19歲嘅年齡嚟到呢個舞台頒獎」，場面超尷尬。林敏驄忍唔住寸爆「係我畀你㗎！」佘詩曼等台下掩面，詹天文事後逐一向前輩道歉，自覺失禮。

詹天文希望新一年口齒伶俐。（陳順禎攝）

希望新一年口齒伶俐

今日（23/2）詹天文現身《香港電台丙午馬年新春團拜》。提到踏入馬年想有什麼進步？詹天文接受《香港01》訪問時表示：「其實想係講嘢方面可以再慢啲，咁樣大家可以聽得舒服啲自己都會講得清晰啲。（點解會咁大頭蝦講錯嘢？）其實可能係個腦轉得太快，跟住有時候可能衝得太前，有少少嗰個意思唔係自己想表達嗰樣嘢，所以都係要講慢啲，希望新嘅一年再諗多啲，然後再去表達。」

沒有造成陰影

被問到事件有否造成陰影？詹天文表示：「唔會，我覺得要行過呢一樣嘢，如果唔係一直諗住反而會錯得更多，所以我自己都沉澱咗好多，同埋我都覺得自己都成熟咗嘅，經歷咗嗰樣嘢之後。」