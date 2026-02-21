鍾翠詩被誤解壓力爆煲　專訪淚崩後母親心碎自責：點解唔同佢講

落選港姐鍾翠詩接受《香港01》專訪時，一提起被親人誤解的經歷，眼淚就不自覺流下來。哭訴入行以來最難受的，並不是被外界質疑美貌或實力，而是聽到有些親戚友批評：「入娛樂圈做咩？咪就係貪虛榮，做高檔雞囉。」這句說話刺入心入面，令她一度懷疑自己追夢的初心。鍾翠詩說：「為咗唔想屋企人擔心，呢啲負面說話從來都唔出口，只係自己默默去承受。

鍾翠詩被誤解壓力爆煲專訪淚崩。(吳子生攝)

專訪播出後，引起社交平台上極大迴響，大批網民留言為鍾翠詩打氣。有網民留言：「追夢從來唔容易，最難係頂住誤解仍然選擇堅持。」也有人寫道：「佢真係講咗好多女仔嘅心聲，願佢繼續閃亮下去。」網民紛紛表示希望社會能少些偏見、多些包容。

母親心碎自責

鍾翠詩今日（20/2）接受《香港01》訪問時表示、專訪出街後，最先有反應其實是母親：「其實尋晚出呢個報道之後，我媽咪好快就收到呢個消息，佢返到嚟屋企嘅時候見到我，就即刻上前攬住我，佢嗰一刻我明白到佢應該睇咗個專訪，佢先知我原來有呢啲嘅感，因為平時我好少同佢分享我內心嘅感受同想法，同埋過往我都比較獨立，以前都係喺外國讀書，好多問題都係自己應付，所以通常我都係報喜不報憂。」

鍾翠詩續說，母親看完報道後其實有點難過，因為從沒想過女兒都會有情緒崩潰嘅時候：「媽咪話見到我喺鏡頭前喊，佢都幾震撼又心痛，怪責自己唔了解我，自己唔應該咁遲先知我有咁大壓力，點解唔同佢講。佢又同我講，無論我經歷咩事，爸媽都會喺我身邊，係我最強嘅後盾，仲話佢相信我一定會堅持自己嘅初心，唔會行歪路。」

鍾翠詩同媽咪溫馨甜蜜生活照。（受訪者提供）

