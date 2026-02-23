鍾柔美陷「A0」風波網民批人設崩壞欠公信力　詹天文11字吐真言

「聲夢傳奇」小花鍾柔美（Yumi）自陷「A0人設」風波後，一直低調避開公眾視線。近日她終於現身無綫新劇宣傳活動，首度公開露面，同時回應與劉展霆之間的關係傳聞，不過她的說法未能平息網民怒火，反而再掀熱議。

現場Yumi以一身紅色連身裙亮相，氣質依然甜美，但表情間仍帶點緊張。當被問到與劉展霆的關係是否如外界所指，她語氣平靜地表示：「我同佢退返去朋友，有啲轉變。係啦，因為有好多新聞啦，大家都好關心大家呢樣嘢，但我都希望喺呢度同大家講聲，喺感情上都可以畀返少少空間我。因為我覺得我都要去處理好多唔同嘅嘢，同埋我希望自己都可以搵到自己嘅重心，即係工作啊、學業、感情呢啲嘢去慢慢再去balance返。」

鍾柔美陷「A0」風波。(陳順禎攝）

網民反應兩極

不過Yumi的回應未有獲得網民認同，社交平台上隨即出現大批留言批評她「欠誠意」、「都冇公信力，講乜都冇用」、「解釋愈多愈假。」但亦有網民力撐Yumi戀愛自由「呢個咩年代？」「每個人都有選擇嘅生活方式」。

保持距離避免誤會成焦點

詹天文今日（23/2）現身《香港電台丙午馬年新春團拜》。對於鍾柔美遭網民指形象崩壞欠公信力。詹天文表示：「我覺得呢個要佢自己去慢慢地處理返，同埋自己去做好返佢自己，同埋係講嘢方面要好啲。（經過鍾柔美事件後，影相會特別注意？） 其實我不嬲大家可能會誤會嘅異性朋友影相嘅時候會都會稍微保持少少距離嘅，防止大家誤會，因為作為 藝人一定會俾大家關注得更加多，咁所以我自己都會小心。（影啜嘴嗰啲喎！）唔會嘅。（公司有冇下令影相要注意？）公司冇特登因為呢件事提，但係公司平時都會可能去提點下我哋應該點樣去答，或者點樣去做好自己。」

詹天文今日出席團拜活動。（陳順禎攝）