閔熙珍獲賠255億韓元爆爭議　指帶NewJeans成員多次密會日本財閥

前ADOR代表閔熙珍與母公司HYBE的奪權風波持續近兩年，早前法院一審判決閔熙珍勝訴，要求HYBE支付約255億韓元（約1.4億港元）的股份買賣對價。雖然贏了官司，但雙方的法庭攻防戰仍未結束，事件至今仍是K-Pop圈最震撼的羅生門。

閔熙珍秘密帶成員見日本財閥

據韓媒《Dispatch》報導，閔熙珍被爆曾帶領NewJeans成員秘密接觸日本財閥，普利司通創辦人的外孫、日本賽車界傳奇郷和道。報導指閔熙珍曾安排成員與對方見面至少3次，要求成員為郷和道準備生日禮物及手寫信。NewJeans身邊知情人士透露：「閔熙珍說他是重要的人。成員們雖然感到疑惑，但還是準備了。」質疑她利用財閥對成員的「粉絲心」為獨立之路鋪路。巧合的是，郷和道有句名言「勝負取決於維修站（Pit Stop）」，而NewJeans更名為 NJZ後發表的首支單曲就叫〈Pit Stop〉，被質疑是向這位賽車巨頭致敬的作品。

報導指閔熙珍曾安排NewJeans成員與郷和道見面至少3次，要求成員為其準備生日禮物及手寫信。（ig@newjeans_official）

NewJeans更名為 NJZ後發表的首支單曲就叫〈Pit Stop〉，被質疑是向這位賽車巨頭致敬的作品。（〈Pit Stop〉MV截圖）

聯手家長打造悲情「受害者人設」

除了帶NewJeans成員與日本財閥見面外，流出的通訊錄截圖揭露了閔熙珍與成員家長的操盤內幕。報導指出，閔熙珍涉嫌與Danielle的母親聯手建構受害者形象，企圖以心理壓力的理由拒絕行程來對抗HYBE。對話中Danielle母親提議以成員感到焦慮為由拒絕活動，閔熙珍隨即回覆：「請照這樣先寫個草稿，我再來修改。」 她被指控在幕後擔任「影子寫手」，親自撰寫解約記者會腳本及反駁新聞稿，原句更提到：「我想把這群孩子塑造成受害者」，藉此爭取輿論支持。

報導指出，閔熙珍涉嫌與Danielle的母親聯手建構受害者形象。（IG@danielle.newjeans）

Danielle遭HYBE踢出NewJeans。（IG@danielle.newjeans）

閔熙珍反擊怒斥報導為「狗血劇本」

面對鋪天蓋地的指控，閔熙珍迅速在社交平台反擊。她怒斥責相關報導純屬虛構，並直指這是HYBE在她於「股份沽出權」官司勝訴、獲賠255億韓元後的惡意操作。她語氣強硬地嘲諷媒體：「去寫科幻小說或狗血劇本應該很不錯。」 並強調：「現在已經沒人會被這種小說騙了。」 並稱將對韓媒Dispatch採取法律行動追究其責任。