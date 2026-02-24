臥底嬌娃｜羅毓儀貓耳女警造型玩反差萌　馬貫東升呢男一大展身手

《臥底嬌娃》昨晚（23日）首集，羅毓儀以超萌「貓耳福爾摩斯」造型被封「少年警訊」；馬貫東首度擔正男一，第一集就大展身手「一打十」充份發揮運動硬實力。



羅毓儀「貓耳福爾摩斯」造型超萌。（公關提供）

《臥底嬌娃》是由《降魔的》、《跳躍生命線》方駿釗監製、《他來自江湖》、《創世紀》邵麗瓊編審的全新輕鬆動作喜劇，逢周一至五晚翡翠台八點半播映。劇集主要演員有馬貫東、張曦雯、陳瀅、羅毓儀、邵美琪、關禮傑、黃子恆、涂毓麟、吳子冲及鍾柔美等。

羅毓儀福爾摩斯造型亮相

為了配合「臥底」主題，《臥底嬌娃》第一場第一集即加插經典臥底劇集《使徒行者》的精彩片段，大玩「彩蛋回憶殺」！而對做臥底及查案充滿憧憬的羅毓儀Yuki，不但以「女版福爾摩斯」造型亮相，再配以cute到爆炸的粉紅貓耳朵、及把玩紙張時的「貓咪式出爪」，可愛度爆晒燈。由於童小茹是軍裝女警，羅毓儀Yuki在劇中不時會以軍裝亮相，配以天真笑容＋小朋友身高，整個造型極有「反差萌」，遭網民笑封「少年警訊」。

《使徒行者》彩蛋。（公關提供）

《使徒行者》彩蛋。（公關提供）

羅毓儀「貓式出爪」。（公關提供）

羅毓儀Yuki笑容勁Cute。（公關提供）

羅毓儀Yuki笑容勁Cute。（公關提供）

羅毓儀Yuki著起軍裝被笑指似《少年警訊》。（公關提供）

羅毓儀Yuki著起軍裝被笑指似《少年警訊》。（公關提供）

「藝訓班班花」李海銅獲網民大讚

另一位「甜美擔當」則為新人李海銅，有「藝訓班班花」美譽的李海銅，劇齡雖然只有三年左右，但由於外貌仙氣脫俗，出道不久已憑《逆天奇案2》中的「仙氣茶餐廳太子女」一角吸引網民眼球；之後再因在《刑偵12》中有搶眼演出，成功贏盡關注。今次李海銅在《臥底》中飾演陳瀅閨密一角除了繼續憑亮麗外型贏得網民一再正評，還因劇中角色夠晒斯文、兼對好友百般支持，令網民對這位「愛的閨密」更加有好感。

李海銅仙氣滿瀉，就算出場短短時間都引發網民無限討論。（公關提供）

李海銅仙氣滿瀉，就算出場短短時間都引發網民無限討論。（公關提供）

李海銅仙氣滿瀉，就算出場短短時間都引發網民無限討論。（公關提供）

馬貫東中學時已是運動健將

至於男一馬貫東，昨晚一出場即花式展示「高智商」、「深城俯」及「好身手」，除了「埋身」與張曦雯Kelly鬥捉心理一幕令人眼前一亮，Ending高舉椅子「一打十」的打戲場面，亦充份發揮了馬貫東的運動硬實力，其實馬貫東在學生時代已是運動健將，擅長多項運動，包括田徑、足球、籃球及排球等。

馬貫東高舉椅子「一打十」。（公關提供）

阿東呢場打戲唔容易架。（公關提供）

阿東呢場打戲唔容易架。（公關提供）

阿東呢場打戲唔容易架。（公關提供）

對於馬貫東首度擔正男一，網民反應不一，有人覺得馬貫東沒有「男一味道」，但亦有人認為馬貫東演技有實力之餘、外型也Chok得起，故升呢男一有理，更有網民笑指馬貫東某些Chok樣有「夜王」Feel：「順眼舒服，要Chok都Chok得起」、「TVB男一邊個話一定要典型靚仔」、「十仔開啟夜王Mode」、「馬貫東終於做男一了」、「馬貫東呢套劇入面又幾型喎」。

馬貫東喺劇入面一時好Serious、一時好Smart、一時好神秘、一時又有好有型，難怪網民讚佢Chok得起。（公關提供）

馬貫東喺劇入面一時好Serious、一時好Smart、一時好神秘、一時又有好有型，難怪網民讚佢Chok得起。（公關提供）

馬貫東喺劇入面一時好Serious、一時好Smart、一時好神秘、一時又有好有型，難怪網民讚佢Chok得起。（公關提供）