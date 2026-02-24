臥底嬌娃丨張曦雯4大造型狂秀身材　坐黃子恆大脾甜蜜錫錫勁吸睛

由《降魔的》、《跳躍生命線》方駿釗監製、《他來自江湖》、《創世紀》邵麗瓊編審的全新輕鬆動作喜劇《臥底嬌娃》，已於2月23日八點半翡翠台播映第一集。首播劇情講述毒品「粉精靈」流入市面，警方認為權世豪（杜燕歌飾）經營的二世俱樂部有可疑。沈佳琪（張曦雯Kelly飾）以心理顧問身分協助警方調查、成功憑一個「外賣袋」及「全球限量芝士」潛入俱樂部，並遇上絕頂聰明狡猾的經理潘奕風（馬貫東飾），最終反被對方耍到陀陀擰。權世豪欲擴大毒品市場，找來傅葉生（吳瑞庭飾）傾談注資事宜，反遭葉生暗中埋伏的打手暗算……

Kelly身形弗到漏油之餘，眼神笑容又夠量Gfable 。（官方提供圖片）

臥底嬌娃丨Kelly獲封「行走的人肉衣架」

23日首播的《臥底嬌娃》共有四大亮點，第一個絕對是Kelly的黃金比例完美身形，Kelly在第一集中，先後以四個以白色為主調的造型亮相，分別是修腰格仔背心恤衫配黑皮褲、白色超修腰OL連身裙配白色短外套、黑白色瑜伽套裝，及白色三件套西裝套褲。

Kelly本身都係瑜伽達人。（官方提供圖片）

Kelly第二套造型，白色超修腰OL連身裙配白色短外套。（官方提供圖片）

若細心留意，Kelly的四大造型全部相當難Carry，無論是黑色皮褲／瑜伽褲的貼身度、白色OL裙的超修腰剪裁，或是要靠高䠷身形Carry的西褲三件套，Kelly不但零唧肉、臀部、腰間及大腿線條更是相當完美，175cm身高＋43吋長腿＋23吋纖腰，穿出女人味之餘，還穿出了時尚感；再加上恍如cat walk的完美步姿，難怪獲封「行走的人肉衣架」，並將Kelly的「婀娜多姿步姿」集成圖輯放上網。

Kelly第三個造型，西褲三件套。（官方提供圖片）

第四個造型（官方提供圖片）

臥底嬌娃丨Kelly瑜伽褲晒零唧肉纖腰

根據tvb獨家專訪，原來Kelly並未有刻意為角色減肥，除了因為她向來著重運動及保持均衡健康飲食，亦因為她拍攝期間相當忙碌：「一休息就要去排舞、學唱歌同錄歌，當時仲宣傳緊兩套台慶劇，所以時間表排得好密，所以啲衫唔需要特別Keep都好啱身。」

Kelly向來著重運動及保持均衡健康飲食，身材令人十分驚艷。（官方提供圖片）

除了造型亮麗，Kelly第一集亦展現了「Gfable式甜笑」。當晚她穿著瑜伽服、坐在黃子恆大脾上甜蜜談情兼咀嘴的場口，不但大爆發的女人味大為吸睛；更令人驚艷的是，Kelly穿著如此貼身的瑜伽褲，做出坐著的姿勢時都可以零唧肉，更有網民錯重點指想不到Kelly的腋窩亦能保持如此白滑，大讚Kelly屈機，十分搞笑。