52歲港姐冠軍杜拜低胸騎馬大騷身材　71歲百億富商老公罕脫衣騷肌

現年52歲的1997年港姐冠軍翁嘉穗（Virginia）與身家以億計、海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席老公鄔友正結婚多年，恩愛如昔。適逢農曆新年馬年，一家人飛往杜拜度歲，翁嘉穗實行「大解放」，在沙漠穿上低胸性感吊帶裙大騷火辣身材。



1997年港姐冠軍、現年52歲的翁嘉穗（Virginia）與71歲的海馬牌床褥創辦人兼七海化工集團主席鄔友正。（IG圖片）

翁嘉穗俯身騎馬派福利

貴為百億闊太的翁嘉穗，今次杜拜之旅玩得相當盡興。她換上多套火辣戰衣，其中一套低胸裝更在俯身騎馬時驚現深長事業線。網民紛紛留言大讚這位凍齡港姐冠軍依然充滿少女感，狀態大勇完全不像已年過半百！

翁嘉穗今次杜拜之旅大騷身材。（翁嘉穗小紅書）

翁嘉穗紅色長裙大騷長腿。（翁嘉穗小紅書）

翁嘉穗俯身騎著駿馬。（翁嘉穗小紅書）

翁嘉穗身穿一襲紅色吊帶低胸長裙。（翁嘉穗小紅書）

百億老公鄔友正罕露肌

除了翁嘉穗大騷身材，近年積極經營小紅書、年屆71歲的鄔友正亦不甘示弱。他在社交平台罕有分享自己脫掉上衣、僅穿泳褲的背影照。他更霸氣留言：「人在胡邦心在漢！馬年馬到功成！」，並直言今次要：「做返自己！」，盡顯自信幽默的一面。

鄔友正罕有分享僅穿泳褲的背影照。（鄔友正小紅書）

鄔友正發文「做返自己！」（鄔友正小紅書）

網民熱議鄔友正年齡

鄔友正近年成為小紅書紅人，早前更曾自爆過關被海關懷疑年齡，稱讚他看起來只有40多歲。今次杜拜派福利照一出，隨即引起網民熱烈討論，不少網民留言激讚：「兩公婆都保養得太好了吧！」、「一點都不像70，最多40多50的樣子」。