Tony Jaa暴瘦遭傳吸毒　家屬淚揭患膽囊癌3期　已入院與病魔搏鬥

曾在經典動作片《狂野時速7》中，與已故影星保羅獲加（Paul Walker）貼身肉搏、展現驚人泰拳實力的泰國巨星柏朗伊雲（Tony Jaa），近日傳出健康亮紅燈！



根據泰國媒體《Thairath》報導，現年50歲的柏朗伊雲證實罹患「膽囊癌第三期」。這位昔日在銀幕上無堅不摧的動作鐵漢，目前正陷入生命中最艱難的一場搏鬥。

柏朗伊雲Tony Jaa《拳霸》劇照）

更多柏朗伊雲Tony Jaa的照片：

+ 10

鐵漢不敵病魔！去年突發腹痛確診 癌症復發「已達四期邊緣」

據柏朗伊雲親近友人透露，病魔來得毫無預警。2024年6月，體能一向處於巔峰的柏朗伊雲突然感到腹部劇痛，送醫檢查後竟是膽囊癌第三期，且病情極不樂觀，已處於向第四期擴散的邊緣。為了保命，柏朗伊雲第一時間接受手術切除腫瘤，並展開漫長的化療。原本去年底癌症指數一度回穩，他也帶著「重獲新生」的心情短暫出家修行，期盼洗滌病痛。沒想到好景不常，僧侶生活結束後的例行回診，竟發現指數再度攀升，顯示癌症強勢復發。

近期柏朗伊雲在社交媒體發布近照，眼尖網友發現他身形明顯消瘦、神態憔悴，甚至有惡毒流言揣測他是否因「吸毒」或「罹患愛滋病」才導致外貌劇變。對此，家屬與友人不忍柏朗伊雲受辱，決定公開病情反擊不實傳聞。友人悲慟證實，柏朗伊雲的枯槁身形完全是因密集化療所致，他目前正承受巨大的身體痛苦，且預計於2月6日再次入院接受新一輪療程。

柏朗伊雲當年憑藉《拳霸》系列橫掃全球，主打「不吊鋼絲、不靠替身」的真實打鬥，並成功打進好萊塢，在《3X反恐暴族：重火力回歸》、《狂野時速7》等片奠定地位，也曾演出港片《殺破狼II》、《葉問外傳：張天志》。如今面對死神威脅，柏朗伊雲依然展現鋼鐵意志。他在最新貼文中專注推廣新作品，並寫下：

旅程即將開始（One More Round）。

彷彿在對病魔宣戰：他將如同在銀幕上那樣，為了生命戰鬥到底。消息傳開後，全球網友紛紛湧入IG留言集氣，期盼這位泰國戰神能再次展現奇蹟，成功擊敗癌細胞。

延伸閱讀：《老友記》Monica男友癌症離世 與病魔抗爭3年 好友：來世再見

+ 6

延伸閱讀：

八點檔替身重傷吐血 浩南哥鄭伊健說話了

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】