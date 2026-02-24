海兒舊照出土樣貌惹熱議　驚天導彈級身材震撼網民：唔好意思直視

自從在人氣歌唱節目《中年好聲音》擔任評審後，海兒憑藉其深厚的音樂造詣以及亮眼出眾的外貌，人氣可謂直線飆升，火速俘虜了大批粉絲的心，更被廣大網民瘋狂追捧，封為新一代的「音樂女神」。深明吸粉之道的她亦非常識做，不時在社交網大方分享唯美靚相「派福利」，讓一眾支持者睇到心心眼。不過，近日有網民在社交平台突然貼出疑似海兒於2019年的舊照，其外貌與現時的落差隨即引起網民熱議！



海兒在人氣歌唱節目《中年好聲音》擔任評審後，人氣可謂直線飆升，收穫了一眾粉絲。（TVB）

海兒有樣有身材，仲要係高材生！（IG@hedy_hoiyi）

灰裙舊照流出惹猜測 海兒大方認頭：嚇死

事緣近日有網民在社交平台發文，貼出一張攝於2019年的年輕女子照片。相中人五官輪廓極似海兒，她當時身穿一件灰色的貼身連身短裙，雖然身形纖瘦但依然難掩凹凸有致的好身材。不過，相比起現時在螢光幕前那種精緻無瑕的女神形象，相中人的整體造型明顯較為樸素貼地，打扮亦較為青澀，與現時的模樣略有差異。該名網民更直接在帖文中標籤了海兒本人，並好奇詢問：「2019年呢個係咪海兒？」照片曝光後迅速在網上瘋傳，惹來大量關注，不少網民都對相中人的真實身份感到好奇。

近日有網民在社交平台貼出兩張攝於2019年的年輕女子照片，相中人五官輪廓極似海兒，身穿一件灰色的貼身連身短裙。（threads）

面對網民突如其來的「考古」疑問，海兒不但沒有迴避，反而展現出極度貼地和真誠的一面。她親自現身留言區回應帖文，更幽默地自嘲一番：「嚇死，不過我以前返學個陣，再樣衰啲嘅look都有 😂」這番坦誠又不失幽默的回應，瞬間化解了尷尬氣氛，更立即獲得網民一致好評。同時，也有不少網民大讚海兒真材實料，並被對方「導彈級」身材所震撼：「你這個身形真係有D嚇人🤣」、「身材好到令人唔好意思直視」。

近日有網民在社交平台貼出兩張攝於2019年的年輕女子照片，相中人五官輪廓極似海兒，身穿一件灰色的貼身連身短裙。（threads）海兒親自現身留言區回應帖文，更幽默地自嘲一番：「嚇死，不過我以前返學個陣，再樣衰啲嘅look都有 😂」（threads）

海兒17歲獻唱片段曾惹「進化」疑雲

其實這已經不是海兒第一次面臨外貌爭議。早前她為《中年好聲音3》海選挑選參賽者而頻頻曝光時，已有眼利網民翻出她於2014年為「心康會」週年晚會獻唱的珍貴片段。當時年僅17歲的海兒已經展現出超強的歌唱實力，但片段中可見她當年的膚色較為黝黑，擁有一排明顯的假哨牙，身材亦未如現在般豐滿有看頭。

此前就有眼利網民翻出海兒於2014年為「心康會」週年晚會獻唱的珍貴片段。（YouTube@heartclubhk2012）

這段陳年影片一度引起部分網民質疑她是否曾經「再進化」。不過，大批的網民隨即為她平反，力撐女大十八變：「擺明係箍完牙所以臉型唔同咗啦」、「IG相唔多唔少都會有啲filter（濾鏡）㗎啦」，認為隨著年紀增長、學識打扮以及牙齒矯正，外貌出現變化實屬正常不過的事，完全無損其「音樂女神」的地位。

部分網民質疑海兒是否曾「再進化」，不過有大批理智網民為她平反。（YouTube@heartclubhk2012）

海兒如今在社媒不時大方分享唯美靚相「派福利」（IG@hedy_hoiyi）

海兒被譽為「世一音樂女神」。(IG@hedy_hoiyi)