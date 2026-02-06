29歲「音樂女神」海兒車房寫真迫爆衫　灰色小背心練歌震撼眼球

現年29歲的女高音歌唱家海兒（Hedy），自從擔任TVB王牌綜藝節目《中年好聲音》系列的評審導師後，憑藉甜美精緻的五官、加上深厚的音樂造詣，迅速火速上位，被網民封為新一代「音樂女神」。除了才華洋溢之外，海兒那魔鬼般的火辣身材亦是焦點所在，人氣持續高企。深知流量密碼的她，近日接連在社媒「出招」，一系列極具視覺衝擊的福利圖影片，再次看得網民熱血沸騰，引發熱烈討論。



海兒被網民譽為新一代「音樂女神」。（IG@hedy_hoiyi）

紅色緊身裙遊走車房 展現「絕對領域」誘惑

在最新曝光的一輯寫真中，海兒大玩風格反差，身處一個擺滿輪胎和維修工具、充滿粗獷工業風的舊車房之中取景。她身穿一襲設計簡約的貼身紅色連身長裙，配搭黑色長手套及型格長靴，化身冷艷車模。雖然這件紅色戰衣款式尚算保守，將其豐滿上圍包裹得密密實實，但由於她的身材實在太過「有料」，在緊身剪裁的包裹下反而營造出「撐爆衫」的誇張視覺效果，玲瓏浮凸的S形曲線表露無遺，散發出令人窒息的強烈女人味。

海兒身穿一襲設計簡約的貼身紅色連身長裙，配搭黑色長手套及型格長靴，化身冷艷車模。（IG@hedy_hoiyi）

其中一張照片，海兒優雅地坐在階級上，裙擺的高衩設計隨意散開，讓她大方騷出一雙白滑修長美腿，若隱若現的「絕對領域」極盡誘惑。這種高貴性感與粗獷背景形成的強烈對比，令畫面極具張力，粉絲紛紛大讚她即使不刻意裸露，依然能展現高級的性感。

海兒優雅地坐在階級上，大方騷出她那一雙白滑修長美腿。（IG@hedy_hoiyi）

居家練歌騷「最強起伏」 灰色背心藏不住好身材

靜態照片固然吸睛，動態影片更是震撼。海兒日前上載了一段在家中練歌的短片，片中她卸下華麗戰衣，換上居家感十足的灰色幼帶小背心，深情演繹高難度歌曲。

海兒日前上載了一段在家中練歌的短片，片中她換上居家感十足的灰色幼帶小背心深情演繹歌曲。（IG@hedy_hoiyi）

當她運氣高歌時，其傲人的上圍隨著呼吸節奏自然地上下擺動及起伏，再度凸顯其得天獨厚的完美曲線。這段影片不僅展示了她作為歌唱家的專業功架，更展現了健康又誘人的一面，證明真正的女神單憑超澎湃的魔鬼身材和自信姿態，已足以俘虜一眾網民的心。

爬車頂大曬長腿 感性談「榮休」惹誤會

除了車房寫真，海兒日前亦上載了多張身穿淺藍色背心搭配超短裙的美照。相中她相當大膽地爬上愛車車頂，以香港迷人的城市天際線作背景，擺出多個展露白滑長腿的性感Pose。不過，她在帖文中突然大談「榮休」，一度嚇窒不少粉絲以為她要退出樂壇。

海兒大膽地爬上愛車車頂拍照。（IG@hedy_hoiyi）

原來要退休的並不是海兒本人，而是她身下的這輛愛車。她幽默地解釋愛車將「由腳車榮休到假日車」，並感性地寫道：「當我十八歲時，你是我第一次嘗到自由……從日出冒險到日落嘆息，你承載了我的秘密，我的恐懼，我的高處……謝謝你成為我的第一輛車、冒險的夥伴，以及我的朋友。」

海兒愛車要榮休了。（IG@hedy_hoiyi）

事實上，近年海兒因節目帶動而工作接踵而來，身價早已水漲船高，相信豬籠入水的她，未來購入的新座駕也想必價格不菲，絕對值得期待。