吳業坤奪「飛躍男」反遭TMG離奇除名　因不敵《中年》平價大軍？

現年35歲的吳業坤（坤哥）今年初才憑無綫重頭劇《新聞女王2》勇奪「飛躍進步男藝員」殊榮，演技備受肯定，迎來演藝事業的另一高峰。然而，在戲劇方面前途一片光明的他，根據《東方日報》指，吳業坤在音樂領域卻疑似慘遭唱片公司冷待。身為TVB Music Group（TMG）「台柱」的他，不但無緣參與今年群星拱照的賀年影片，甚至在官方名單中「被消失」。意興闌珊的坤哥，近日更被發現流露出「起革命」的端倪，加上日前帶病出席婚紗展驚現「瘋狂破音」，可謂波折重重。



TVB《萬千星輝頒獎典禮2025》的「飛躍進步男藝員」獎項由吳業坤奪得，未宣布時已經激動爆喊，非常激動！（TVB）

坤哥不忘自嘲喊樣「點解咁樣衰」。（Facebook＠吳業坤 Ng Yip Kwan）

MV唔見影官網被除名

回顧坤哥長達16年的歌手生涯，他在4年前滿懷壯志加盟TMG（前身為星夢娛樂）。隨著周柏豪及胡鴻鈞等猛將相繼完約離巢，他順理成章繼承了「一哥」之位。在前年舉行的TMG及姊妹公司「愛爆音樂」新年晚宴上，他更極具氣派地率領炎明熹（Gigi）、姚焯菲、鍾柔美及詹天文等「聲夢四小花」及一眾歌手出席，陣容鼎盛。

吳業坤2015年一踏入樂壇即創下神話，連續兩年摘下叱咤頒獎禮「我最喜愛的男歌手」又開紅館騷。（IG@kwangorrrrrr）

吳業坤與太太浜口愛子（浜口愛子IG）

可惜好景不常，TMG早前推出集合了39位歌手合唱的超大型賀年歌《迎春祝福樂年年》MV與群星拜年影片，身為「一哥」的坤哥竟然離奇冇份參與，連「二哥」鄭俊弘亦同樣無影。更甚者，有眼利網民翻查TMG的旗下歌手名單，發現吳業坤的名字已被悄悄除名，令他約滿離巢的傳聞甚囂塵上。此前，有網民在社交平台發文探討「依家做獨立歌手係咪好難」時，坤哥竟罕有地親自現身留言：「我都想知。」

TMG早前推出賀年歌《迎春祝福樂年年》MV與群星拜年影片，身為「一哥」的坤哥都冇份參與。（YouTube@TVB Music Group）

TMG在Facebook的旗下歌手名單中，吳業坤的名字已被悄悄除名。（Facebook＠TVB Music Group）

《中年》大軍強勢崛起 資源爭奪戰大洗牌

坤哥的受冷遇，很大程度上與近年《中年好聲音》大軍的強勢崛起有關。隨著3屆《中年》出身的歌手如周吉佩、李佳、羅啟豪、譚輝智、劉洋及黃博等「海量式」加盟，加上王灝兒（JW）及捲入續約風波的炎明熹先後離巢，公司在有限的資源分配下，自然出現了嚴重的傾斜。

王灝兒在社媒分享自己將以獨立歌手身份繼續唱歌。（IG@jwchubz）

炎明熹（Gigi）1月7日宣布加盟Sony Music大中華區，成為繼蕭敬騰後，第二位三地簽約歌手。（香港01攝）

在這支擁有超過30人的《中年》大軍中，人氣較高的周吉佩及張與辰在上邊MV中獲安排企正中間的「C位」打頭陣；女歌手方面則以黃博及李佳佔據最多鏡頭。他們之所以獲無綫力捧，全因在目前市道不景氣的環境下，其商業操作模式極具競爭力。

《中聲》軍的黃博、周吉佩領軍拍賀年MV，知名度較高的戴祖儀（前排右一）、陳浚霆（前排左一）只能靠邊站。（YouTube@TVB Music Group）

抱恙獻唱嚴重走音 尷尬賠罪分享愛妻之道

事業上面臨洗牌，坤哥的身體狀況亦似乎因為過度操勞而亮起紅燈。日前（2月22日），他獲邀為婚紗展擔任表演嘉賓，吸引大批粉絲到場聲援，齊聲高呼祝他「馬到功成、一馬當先」。

吳業坤日前獲邀為婚紗展擔任表演嘉賓，剛完成美加巡演回港又忙於拜年的坤哥，自曝從年初二稍作休息後便一直抱恙，當日他勉強頂硬上獻唱3首歌曲，可惜均告失準。（YouTube@TVB 娛樂新聞台）

然而，剛完成美加巡演回港又忙於拜年的坤哥，自曝從年初二稍作休息後便一直抱恙。當日他勉強頂硬上獻唱3首歌曲，可惜均告失準；特別是在唱完第二首《百二歲》後，他坦言感到非常抱歉，自嘲以前通宵工作也不會影響水準，感嘆真的是年紀漸長，恢復力不如前。雖然日籍太太對坤哥的演出十分擔心，而緊接還有內地巡演無法休息，但他不停講笑打圓場，希望大家不要太介意聲音質素，能感受到歌曲中甜蜜的感情。

吳業坤在社媒發文表示道歉。（Facebook＠吳業坤 Ng Yip Kwan）

身為人夫的坤哥，更在台上大方分享籌備婚禮的心得。他坦言當年與太太對婚禮儀式一竅不通，過程中難免會有爭拗，但這正正是互相遷就與協調的好機會，寄語準新人最重要是達成共識，在有限預算內做到最好，並鼓勵大家要珍惜與伴侶相處的每一天。