臥底嬌娃1-5集劇情丨TVB演員陣容+播出時間｜張曦雯/陳瀅/羅毓儀

《臥底嬌娃》是由《降魔的》、《跳躍生命線》方駿釗監製、《他來自江湖》、《創世紀》邵麗瓊編審的全新輕鬆動作喜劇，二月二十三日起逢周一至五晚八點半於翡翠台播映。劇集主要演員有馬貫東、張曦雯、陳瀅、羅毓儀、邵美琪、關禮傑、黃子恆、涂毓麟、吳子冲及鍾柔美等。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。

張曦雯、陳瀅、羅毓儀新劇《臥底嬌娃》（TVB）

《臥底嬌娃》故事大綱

毒品「粉精靈」流竄市面，警方臥底潘奕風（馬貫東飾）潛伏多年，終將製毒師權世豪繩之於法，但後者只被輕判！奕風向上級提出繼續臥底計劃，還獲允許組建臥底女團，追查世豪背後的神秘上線。奕風找來三名各有所長的臥底嬌娃 — 「女版福爾摩斯」沈佳琪（張曦雯飾）、「細心敏銳武術通」江妙姿（陳瀅飾），以及「百變行走資料庫」童小茹（羅毓儀飾）。她們要接近慈善商人劉彪（關禮傑飾）和卡邦妮（邵美琪飾）夫婦，而唯一缺口是兩人的女兒劉寶儀（鍾柔美飾）。然而，奕風推動女臥底們執行連串驚險任務，卻是暗藏目的……

（《臥底嬌娃》劇照）

《臥底嬌娃》第1-5集劇情

《臥底嬌娃》第一集 (02/23)

因毒品「粉精靈」流入市面，警方將目標鎖定權世豪的二世俱樂部。沈佳琪以顧問身分協助警方調查並潛入該俱樂部，結果遇上了經理潘奕風。彼時奕風正暗自疏散吸毒的富二代，並處理服用過量毒品的客人。奕風遭警方問話時，佳琪憑其微表情察覺他必定有所隱瞞。

另一邊廂，佳琪的表妹童小茹重遇警察學堂同學江妙姿，而妙姿正被派去監聽二世員工朱皮。為擴大毒品市場，世豪命奕風聯絡私煙強幫手散貨，並找傅葉生談注資。雙方相約驗貨時，葉生竟暗中埋伏打手；危急間，奕風帶世豪從秘道逃走。

（《臥底嬌娃》劇照）

《臥底嬌娃》第二集 (02/24)

奕風率先經秘道逃出，意外遇上佳琪。為了掩護世豪逃走，奕風上前與佳琪糾纏，令佳琪意外受傷。其後，佳琪的毒品調查科警司男友郭宗南，試圖尋找奕風協助調查，結果反被耍得團團轉。

另一邊廂，妙姿得悉佳琪是瞥見自己手上的文件，才推測到秘道出口。對於佳琪的越界行為，妙姿深感不滿，惟佳琪卻不以為意。隨後，妙姿接獲摯友蘇嘉盈的死訊，大受打擊。同時，世豪收到神秘包裹，裡面竟是一張鑲了鑽石的信用卡，世豪十分滿意。最終奕風成功獲取世豪信任，獲告知製毒工場的地址，及世豪的製毒師身分。

（《臥底嬌娃》劇照）

《臥底嬌娃》第三集 (02/25)

隨著世豪最終落網入獄，他向奕風透露出其神秘上線的線索。同時，高級警司蕭楚渝盛讚破案的最大功臣，正是潛伏在世豪身邊的臥底奕風！惟佳琪捕捉到奕風一絲不自然的微表情，與宗南一致認定他有所隱瞞。

其後，奕風返回毒品調查科，私下借走世豪留下的證物查看。宗南得悉後大發雷霆，更要向奕風搜身。最終，奕風向上司禢步青指出世豪的上線極可能是愛邦妮集團的劉彪，並要求繼續臥底行動。獲步青同意後，奕風打算入職愛邦妮集團，但是卻鬧出了笑話⋯⋯

（《臥底嬌娃》劇照）

《臥底嬌娃》第四集 (02/26)

奕風向步青提議籌組全新的臥底小隊。另一邊廂，佳琪成功推理出考核的約見地點，抵達時赫然發現奕風早已在場等候自己。至於妙姿本就因外勤任務失敗而萌生辭職念頭，幸得奕風適時啟發，最終決定加入臥底小隊；加上小茹憑藉不屈不撓的精神屢次自薦終獲首肯，三人女子臥底小隊宣告正式成立。

其後，奕風特意為三女設計個人任務，藉以考驗她們各自的應變能力。這些試煉表面看似揶揄戲弄，實質皆與日後的潛伏對象息息相關。當三女推測出終極目標正是愛邦妮集團，正滿心歡喜之際，奕風竟下達震撼指令，要她們去參加女團比賽！

（《臥底嬌娃》劇照）

《臥底嬌娃》第五集 (02/27)

佳琪、妙姿聯同小茹終得悉參選女團之目的，全為藉機接近卡家眾人的掌上明珠劉寶儀。為此三女積極接受唱歌與跳舞訓練，惟佳琪及妙姿的表現卻強差人意。未幾她們突然接到任務，需偽裝成模特兒潛入一場豪宅派對作支援。行動其間三女的身分慘遭懷疑，危急之際幸獲飛虎隊現身拯救。

其後，三女巧妙融入自身經歷來創作人設，更為女團比賽亮出看家本領的樂器。豈料海選前一晚，小茹不幸病倒，頓令佳琪與妙姿亂作一團。最終幸得奕風出言鼓勵，三女終穿上團服，準備好面對海選的挑戰。

（《臥底嬌娃》劇照）

《臥底嬌娃》演員

馬貫東 飾 潘奕風

馬貫東飾演潘奕風（TVB）

張曦雯 飾 沈佳琪

張曦雯飾演沈佳琪（TVB）

陳 瀅 飾 江妙姿

陳瀅飾演江妙姿（TVB）

羅毓儀 飾 童小茹