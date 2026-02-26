臥底嬌娃丨黃子雄晒招牌對白掀網民回憶　羅毓儀張曦雯最萌身高差

由《降魔的》、《跳躍生命線》方駿釗監製、《他來自江湖》、《創世紀》邵麗瓊編審的TVB全新輕鬆動作喜劇《臥底嬌娃》，逢周一周五晚八點半翡翠台播映。25日晚一集潘奕風（馬貫東飾）回歸警隊後，他與上司禤步青PC（黃子雄飾）的互動亦是亮點之一！



呢幕馬貫東同黃子雄回顧番當日點樣設局呃杜燕歌好搞笑。（官方提供圖片）

加埋啲特效字，好有卡通感。（官方提供圖片）

臥底嬌娃丨黃子雄力撐馬貫東獲封絕世Dream Boss

話說奕風回歸後，由於私自借走權世豪（杜燕歌飾）證物，之後更自薦回歸臥底身份，惹來不少非議。但偏偏PC對奕風卻百分百信任，當他知道郭宗南Aiden（黃子恆飾）在警局內大Wide Shot搜奕風身後，為人向來Casual的PC即時大爆Seed，並與Aiden在天台理論。

面對子恆拋出一大堆「馬貫東有可疑」嘅鐵證，黃子雄其實不無動搖。（官方提供圖片）

但有膊頭有承擔有Team Work決定相信自己嘅下屬，呢種上司精神，好難能可貴。

面對Aiden一再質疑奕風可信性，PC不但零動搖，更開口力撐下屬：「佢有幾辛苦，付出咗幾多，我係見證住架，所以我會信佢」、「對一個為我出生入死嘅伙計，我唔會有呢種懷疑」。另為了配合臥底主題，PC與奕風傾親密偈都相約在警局以外的社企餐廳，二人一個輕鬆（PC）、一個緊張（奕風）的狀態相映成趣，加上PC對奕風近乎有求必應、力撐到底，令PC這個「絕世好Boss」形象更加入屋，難怪獲封「Dream Boss」。

PC無論如何都選擇相信下屬嘅人設真係好討好，期待日後更多佢同阿東嘅互動。（官方提供圖片）

臥底嬌娃丨網民力推黃子雄與吳偉豪演父子

未知是否因角色太入屋，黃子雄近日在Threads引發熱討，有網民開甫指子雄「天生貴氣」，飾演有錢人及高層特別有說服力，並對子雄的招牌中英夾雜對白煞是喜愛：「佢拍戲一係做有錢人，一係就做高層，佢做任何角色，對白就一定會夾雜英文 “Ok very good”、”Take it easy man”」；並將黃子雄與鄧梓峰及王敏德齊名，指三人同樣自帶高學識氣質：「呢三個係做唔到低下層或者窮人，唔關演技事，係觀眾代入唔到，自帶高學識氣質。」

連坐姿都好貴氣架佢。（官方提供圖片）

帖文一出，短短一日已吸獲過萬Likes，網民紛紛留言表示認同，有人笑言「Take it easy man」 見字有聲，又指黃子雄撞樣王敏德＋吳偉豪；亦有網民絞盡腦汁、誓要找出子雄平民角色，相當過癮。網民留言：「天生貴相」、「好想睇番佢主持嘅《反斗英語》」、「TVB王敏德」、「唔怪之得佢鬼鬼地，原來佢有八分之一挪威、八分之一蘇格蘭血統」、「可以同吳偉豪飾演父子」、「細言生！」、「老咗仲型」、「成功人士面相」、「《金宵大廈》做過一次普通人」，還有網民大讚子雄私下為人隨和有型兼有禮貌。而劇組亦似乎甚懂網民心意，當晚一場天台理論戲，子雄一嚟就對著子恆說「Come on Man！」（係咪都見字有聲呢？）之後又大晒中英夾雜招牌「所以你咪唔Like佢咯」，為場口增添不少趣味及追看點。

黃子雄呢系列嘅樣，令我諗起「輕輕鬆鬆鄧梓峰」。（官方提供圖片）

臥底嬌娃丨羅毓儀神回應身高150cm

羅毓儀同張曦雯形成「最強身高反差萌」。（官方提供圖片）

說到引發熱討，飾演女PC童小茹的羅毓儀Yuki，連日來亦因身高問題引發熱議，事緣當晚Yuki與張曦雯Kelly並排而行，由於Kelly擁有175cm身高，與Yuki形成「最強身高反差萌」，更有網民留言質疑Yuki 156cm身高「報大數」，並指Yuki「真人肯定150cm都冇」。

網民疑質羅毓儀「肯定150cm都冇」。（官方提供圖片）

對於網民疑團，Yuki大方公開留言回應，大晒高EQ之餘，還順便幫新劇宣傳，相當叻女：「咁你就要快啲嚟我哋《臥底嬌娃》宣傳，證實吓我有冇150。」