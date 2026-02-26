臥底嬌娃｜馬貫東展左右臉反差演技　姚嘉妮隔三年復出Mean爆現身

《臥底嬌娃》逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。昨晚（25日）一集，馬貫東挑戰人體極限，以一招「左右臉反差」的神級肌肉演技震驚網民，更強調絕非AI特效；消失螢幕三年的凍齡女神姚嘉妮驚喜現身，以Mean爆女面試官姿態逆齡回歸。



馬貫東挑戰人體極限「左右臉反差」的神級肌肉演技震驚網民。（公關提供）

《臥底嬌娃》是由《降魔的》、《跳躍生命線》方駿釗監製、《他來自江湖》、《創世紀》邵麗瓊編審的全新輕鬆動作喜劇。劇集主要演員有馬貫東、張曦雯、陳瀅、羅毓儀、邵美琪、關禮傑、黃子恆、涂毓麟、吳子冲及鍾柔美等。

馬貫東立大功回歸警隊

昨晚（25日）劇情講述權世豪（杜燕歌飾）落網入獄，潘奕風（馬貫東飾）立下大功並回歸警隊！潘奕風私自借走權世豪證物查看，引發郭宗南（黃子恆飾）及沈佳琪（張曦雯Kelly飾）懷疑。潘奕風（馬貫東飾）向上司禢步青（黃子雄飾）指出權世豪上線極有可能是愛邦妮集團的劉彪（關禮傑飾），要求回復臥底身份，並於前往愛邦妮集團面試期間鬧出不少笑話⋯

馬貫東立大功回歸警隊。（公關提供）

馬貫東左右臉反差演技

昨晚最啜核一幕，是修讀「非語言行為學」的Kelly，發現馬貫東左邊面「死魚眼」兼「扁扁嘴」，右邊面卻「杏仁眼」兼「自信笑」；基於學術理論，Kelly推斷馬貫東內心及表現於人前的情緒有極大反差，斷定馬貫東有不可告人秘密。該幕除了有趣的學術性對白、及跳脫的畫面特效字令人眼前一亮，馬貫東的「左右面反差」演技亦技驚四座，兩邊眼角及嘴角竟能明顯地一邊向下、一邊向上，名副其實連「肌肉都有戲」。

《臥底》呢種卡通式嘅特效都幾有趣，亦強調咗心理分析嘅部分。（公關提供）

馬貫東練到嘴角眼袋抽搐

有網民質疑馬貫東這場戲是否AI特效協助／合成，對此馬貫東接受官方訪問時透露是「實拍實做」，並坦言相關表情狀態難度極高：「要保持左邊面整體下垂、眼尾嘴角都要向下沉，但右邊面啱啱要完全相反、所有嘢都向上，呢個鏡頭都拍咗好幾次。我拍到最後個嘴角會不自主咁顫抖，眼袋都有抽搐。事前都真係要認真練習㗎，有時候未埋位都會自己練吓。」

要做到一邊眼角＋嘴角向上、一邊眼角＋嘴角向下真係難度極高。（公關提供）

姚嘉妮、吳兆麟驚喜亮相

昨晚馬貫東的Solo位絕對不少，除了有之前宣傳過的晒減肥20磅成果的剝衫戲碼，還有「烏龍面試」晒搞笑功力，該場面試戲還有兩位神助攻演員，分別是相隔三年再度亮相無綫劇集的姚嘉妮，以及以宅男姿態晒「起雙飛」神技的吳兆麟（Alan）。

姚嘉妮、吳兆麟驚喜亮相（公關提供）

姚嘉妮時隔三年驚喜現身

已是兩位小孩媽咪、大女兒已接近成年的姚嘉妮，在劇集裏狀態依然大勇，出名靚女的她逆齡之餘兼依然女人味十足。對於姚嘉妮久別亮相，網民無不感到驚喜，大嘆「好耐冇見」之餘，還大讚她保養得宜，相當好戲。飾演「Mean爆女面試官」的Flora，駕著黑框眼鏡加上密集式「白鴿眼」＋連環「藐嘴」勁有喜感；至於Alan瘋狂投入「起雙飛」打字的狀態＋「IT書蟲」Feel亦煞是搞笑，令場口極有記憶點。

姚嘉妮嘅氣場真係不得了。（公關提供）

呢位面試官真係好Mean。（公關提供）