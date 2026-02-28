梁家輝盛讚《鏢人》演員驚為天人　50度高溫拒用替身獲封拼命三娘

電影《鏢人》在內地上映後，官方展開了如火如荼的宣傳活動，當中首度轉戰大銀幕的越劇女星陳麗君成為全場焦點。影帝梁家輝日前在活動上對這位影壇新貴給予極高評價，更用上「驚為天人」四字來形容她的超水準表現。陳麗君憑藉極高難度的動作戲以及無可挑剔的敬業精神，引發了許多影迷的熱烈關注與期待。



陳麗君於《鏢人》裏一炮而紅！（陳麗君微博圖片）

50度沙漠高溫拒用替身 20年越劇功底成最強後盾

梁家輝合反覆強調，陳麗君雖然是首次參演電影，但其展現出的專業素養已遠超一般新人預期。在新疆沙漠接近攝氏50度的極酷高溫下，她堅持親身上陣，獨立完成騎馬、射箭等高危險度的動作戲，當中包括一幕被猛力踢飛的高難度鏡頭，她全程拒用替身實拍，動作乾淨俐落之餘，情緒爆發亦拿捏得極為精準。

陳麗君（電影《鏢人》劇照）

梁家輝（電影《鏢人》劇照）

梁家輝特別點出，陳麗君苦練十餘年的越劇功底是支撐她完美演出的關鍵。戲曲特有的身段為她的武打設計注入了獨特的韻律美，而豐富的舞台經驗則讓她能以最快速度適應電影鏡頭的強大張力。

陳麗君與梁家輝於《鏢人：風起大漠》中飾演父女。（《鏢人》電影劇照）

陳麗君與梁家輝的文戲部分令觀眾甚為感動。（《鏢人》電影劇照）

戲內戲外父女情深 梁家輝傾囊相授力挺愛徒

在電影《鏢人》中，梁家輝飾演陳麗君的父親「老莫」。這份深厚的父女情亦從戲內延伸至戲外。作為影壇大前輩，梁家輝對她可謂傾囊相授：「她扛住所有壓力表現出色，絕對是驚豔所有人！」梁家輝不但親自指導馬術與武打技巧，更在拍攝空檔派發新年紅包以示鼓勵。面對外界不實的「補拍傳聞」，梁家輝更在路演活動中主動開腔澄清，全力維護陳麗君的專業形象。

梁家輝不但親自指導陳麗君馬術與武打技巧，更派發新年紅包以示鼓勵。（陳麗君微博圖片）

陳麗君自13歲開始拜師學藝，她在越劇舞台上默默苦練了長達二十年，才換來今日的大放異彩。就連該片導演俞白眉也親口證實，陳麗君是整個劇組中「唯一一個對危險鏡頭毫不猶豫接受的演員」。

陳麗君為浙江越劇演員出身。（陳麗君微博圖片）