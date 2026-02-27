臥底嬌娃｜張曦雯一集9個造型超吸睛！韋家雄片尾彩蛋竟是伏筆？

全新輕鬆動作喜劇《臥底嬌娃》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。26日晚劇情講述為追查疑似是毒品拆家權世豪（杜燕歌飾）上線的愛邦妮集團，潘奕風（馬貫東飾）向PC（黃子雄飾）提出組建臥底小隊，入組要求是要IQ 120或以上女警、其中一名更必須望落似17/18歲……



沈佳琪（張曦雯Kelly飾）、江妙姿（陳瀅飾）、童小茹（羅毓儀Yuki飾）與潘奕風（馬貫東飾）合影。（官方提供圖片）

經過一輪考驗，沈佳琪（張曦雯Kelly飾）、江妙姿（陳瀅飾）、童小茹（羅毓儀Yuki飾）成功入隊，並接受潘奕風定立的連串嚴峻考驗，包括團體訓練體能及為各人度身訂造的個人測試，而潘奕風的終極目標，是要三位嬌娃參加女團比賽！

臥底嬌娃｜Kelly一集換足9個造型

首集已獲讚「行走的人肉衣架」的Kelly繼續大派福利，9個不同造型上陣（不計回憶片段造型），而且款式多元，先後有眼鏡娘居家Look、黑白型格皮褲行政Look、活潑可愛粉色系OL短打裝、盡顯個人風格的塗鴉式西裝外套，貼身露腰運動Look，以及平時難得一見的黑絲兔女郎打扮，而且無論手袋或是耳環，都是經過悉心打扮，感覺Kelly每劇都在上演Fashion Show，連網民亦忍不住感嘆：「一集換咁多衫？」

「行走的人肉衣架」Kelly大派福利，不同造型輪番上陣。（官方提供圖片）

9個造型之中，以「半露腰」網衫居家Look及高佻兔女郎最受歡迎，前者獲讚相當Gfable，後者則被指將Kelly完美身段表露無遺，網民還大讚Kelly「長腿世一」！除了Kelly，在劇中正能量＋熱血度100的Yuki，每次得償所願或是遇到新奇刺激事情，都必定雙眼發光，獲網民大讚雙眼發光時甚有穿透力：「感覺好真心」。

Yuki嘅Bling Bling眼獲讚有穿透力。（官方提供圖片）

臥底嬌娃｜韋家雄片尾Random彩蛋

對於劇集正式進入「臥底」戲肉，除了有趣味十足IQ題令觀眾增加代入感、還有馬貫東為三位嬌娃設計的各式古靈精怪、超乎想像臥底訓練，難怪不少網民指愈來愈好睇。其實《臥底嬌娃》劇組確實設計了不少心思位，除了趣味IQ題+跳脫特效字，第三集片尾也加了點小心思，就是在播出字幕期間，加插了劇中大廚權世傑（韋家雄飾）直播教煮嘢食片段，令不少網民大感好奇。

特效字幕及IQ題，為劇集增添趣味。（官方提供圖片）

據知，這一個是劇組刻意設計的心思位，並會不定期在不同集數的片尾出現，為劇集留下伏線！為了突顯韋家雄廚師身份，劇組有刻意安排拋鑊場面讓韋家雄「大展身手」，家雄接受官方訪問時，透露拋鑊手勢是「即拍即學」之餘，更全靠「鏡頭遷就」：「我平時都會自己煮嘢食，但唔係專業厨師，冇廚藝手勢可言。拍嗰場拋鑊戲，冇事前去學同練習，但有個真廚師喺現場指導我，其實我係完全拋唔起隻鑊，係鏡頭遷就我的。」

韋家雄呢吓拋鑊雖然係即學即拍，但望落都有板有眼。（官方提供圖片）