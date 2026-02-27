美食新聞報道｜重慶大廈地庫變身美食廣場　葉靖儀食辣食到流眼水

飲食節目《美食新聞報道》在周一、二、四、五晚8點TVB Plus（82台）播映。尖沙咀重慶大廈一般人看來，內裏的廉價旅館是背包客、「窮遊」及吃正宗印度咖啡人士愛到的地方，又或者4、5月間，到這裏買時令的印度阿芳索芒果（Alphonso mango），只此而已。



Carmen（右）、Michelle到重慶大廈搵食。（官方提供圖片）

美食新聞報道丨葉靖儀嗜辣又怕辣食到流眼水

就在26日晚，兩位靚女試食員倪嘉雯（Carmen）、葉靖儀（Michelle）深入該幢大廈，揭開內裏隱世美食。鮮為人知的是重慶大廈地庫，已轉營為food court，有不少隱世小店經營。二人經過多方打探後，大部份街坊都推薦當中一間泰國菜小店。二話不說她們分別點了BB辣冬蔭公、招牌泰式單骨雞翼。

街坊極力推薦一間泰式小店。（官方提供圖片）

Michelle原來未能吃辣，雖只是BB級辣仍吃到流眼水，但她又怕又要吃的表情，非常可愛。另類選擇是魚生飯小店，該店的加州風味夏威夷魚生蓋飯，滿滿的三文魚跟三文魚子，吃出幸福感。

泰國冬蔭公湯（官方提供圖片）

吃出滿滿幸福感的魚生蓋飯。（官方提供圖片）

假如嫌大庭廣眾的food court過於平民，Carmen介紹一間極有氛圍感的西餐廳，法式千層馬鈴薯批、香辣番茄大尾魷手工意粉，都是餐廳的signature菜式，Michelle繼續又怕又要食帶辣的手工意粉。

法式千層馬鈴薯批（官方提供圖片）

香辣番茄大尾魷手工意粉（官方提供圖片）

Michelle接受訪問時表示只可以吃到BB辣，她笑言︰「雖然食唔到辣，但又好鍾意辣嘅味道。今次食嘅冬蔭公雖然係BB辣，但都好刺激，所以一食完就要即刻飲返奶茶解辣。」她透露食過最辣一次是挑戰麻辣火鍋，整條脷麻痺，最後吃不出食物的味道。

Michelle受不到冬蔭公的辣，導致猛標眼水。（官方提供圖片）

Michelle繼續又辣又要食。（官方提供圖片）

美食新聞報道丨的哥推介林映暉元朗居酒屋搵食

此外，「美食揸的日與夜」的哥William再度登場，今趟他帶暉哥林映暉去一間位於元朗的居酒屋。

的哥William介紹元朗居酒屋，魚生船一味兩食。（官方提供圖片）

政府忠告市民「開車前咪飲」，William說︰「就算唔飲，呢度都有好多嘢食。」率先登場是魚生船，賣點是空運到港的日本真鯛一味兩吃，刺生主打口感爽滑，灸燒油香豐腴。鹽焗元朗烏頭魚更是此店名物，以錫紙包裹鹽焗，配以青檸、香茅提鮮去腥。臨尾二人追加一份咖喱牛舌撈烏冬，為整個消夜美食劃上完美句號。

鹽燒烏頭感覺一新。（官方提供圖片）