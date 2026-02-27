61歲「劉德華接班人」近況曝光驚現幸福肥　曾遭惡意抹黑轉戰台灣

昔日被封為「劉德華接班人」的劉錫明，近日在社交平台曝光近況。片中見到他與老友「細龜」黃一山在酒店走廊合體，61歲的劉錫明身形明顯較以往圓潤不少，驚現「幸福肥」。



劉錫明與黃一山合體拍片。（影片截圖）

劉錫明與黃一山送上新年祝福。（影片截圖）

劉錫明因周慧敏被抹黑多年

劉錫明於90年代曾是TVB力捧小生，可惜因大方稱讚合作對象周慧敏，遭女方當時地下情男友倪震在雜誌以「毒瘤明」惡意抹黑，演藝事業大受打擊。後來轉戰台灣發展，更因此覓得良緣，與太太張齊玲於1995年邂逅，相戀6年拉埋天窗並育有一女。劉錫明曾於訪問中自豪表示：「我老婆比周慧敏漂亮」 。

劉錫明當年是無綫「太陽之子」之一，另外三位是：林文龍，陳嘉輝，張衛健。（影片截圖）

劉錫明因與周慧敏合作劇集《烏金血劍》傳出緋聞，引起女方男友倪震不滿，遭對方旗下雜誌《Yes!》封為「毒瘤明」及惡意抹黑，演藝生涯因而急走下坡。（《烏金血劍》劇照）

親解當年離港非被TVB封殺

劉錫明也重提當年離開香港娛樂圈，並非如外界傳聞般被TVB封殺，而是命運，「我並唔係被封殺，唔可以喺香港係運，嗰年係94年，甲戌年甲戌月，我自己係甲辰年，係冲大運，一辰冲三戌，所以一冲，就沖去台灣。」他透露當時TVB有意與自己續約，但適逢吳麗珠介紹台劇演出機會，他便順應運勢轉戰台灣發展，台劇《深閨夢裏情》換角由他接手做男主角。劉錫明現時定居台灣，生活低調，閒時更會鑽研紫微斗數，被封為「劉半仙」。

劉錫明早前專程從內地回港上梁思浩的節目《直播靈接觸》。（IG@leung_sze_ho_spencer）

24歲女兒入演藝圈

近年劉錫明除了偶爾接拍內地劇集及商演，亦十分保護家人。不過隨着24歲女兒劉安晴（安安）有意入行，其外貌亦成為熱話。安安長相甜美、氣質清純，被網民指神似韓星IU。身為廿四孝爸爸的劉錫明表示支持女兒追夢，但笑言不會當她的經紀人，認為：「家人不能一起工作啦！」