中年好聲音4丨全部動物終極除面具　 白羊君自認瀟灑Deep V上陣

《中年好聲音4》於3月1日晚8點翡翠台播映「導師分組賽」第一集，由3位導師（排名不分先後）高少華、布志綸與張嘉銘分別率領的「飛鷹活絡油紫隊」、「保濟丸紅隊」及「何濟公綠隊」，於舞台上展開龍爭虎鬥，同時所有藝人選手都除下面具演出，真正身份終極曝光！



中年好聲音4丨羅天宇盡力吸收 莫家淦目標入10強

一如大部分網民所料，「企鵝人」是周志康，「獅子王」是羅天宇，「貓女郎」是劉佩玥，「白羊君」是姚兵，「白眉鷹王」是莫家淦。周志康表示：「唱歌同工作掛鈎嘅話，我會更加幸福。」劉佩玥稱除了台上比賽精彩外，就連台下的情況亦畢生難忘。姚兵認為唱歌天分是上天賜予，就不應該浪費：「覺得一定要行呢條路。」羅天宇坦言很喜歡唱歌：「目標係吸收幾多得幾多，搵到一條屬於自己嘅唱歌路。」莫家淦則稱如果要在拍戲和唱歌之中二選一，必定選擇唱歌，並訂下目標入10強。

五位藝人齊齊除面具。（官方提供圖片）

當晚一集有兩位藝人出戰——綠隊劉佩玥與紫隊姚兵，分別奪83分和88分。劉佩玥唱關淑怡成名作《難得有情人》。主持車婉婉問劉佩玥為何參加《中4》？劉佩玥眼泛淚光激動說：「我喺度心諗如果今次我唔參加嘅話，可能我下一次冇機會。我今次唔止見到好多勁人，仲做到朋友，仲可以學到好多嘢，好開心呀！」

劉佩玥分享比賽過程的感受。（官方提供圖片）

中年好聲音4丨劉佩玥被嫌升Key多餘 姚兵自認瀟灑

張佳添讚劉佩玥很適合唱《難得有情人》，聽到有「少女懷春」的感覺，但說：「最尾升Key嗰吓有啲多餘，爭啲令你嘅聲音唔穩定！」海兒說：「你適合笑住唱、少女啲、輕啲嘅歌，但你去到高音嘅位、難少少就笑得冇咁開心，你會即刻認真咗，所以smiling muscle對你係有用嘅。」周國豐則指劉佩玥今次演出表現穩定：「但你用緊好近似原本嘅編曲，我覺得唔着數，仲有另一個安排係唔需要升Key，因為升Key對件事冇幫助，反而好容易捉唔啱個Key。」他希望劉佩玥要相信自己，唱歌能力必定會提升。

劉佩玥接受張嘉銘特訓。（官方提供圖片）

劉佩玥獲讚唱出「少女懷春」的感覺。（官方提供圖片）

至於姚兵穿上Deep V皮褸選唱王傑的經典金曲《誰明浪子心》，全因導師高少華覺得他外形瀟灑似浪子，姚兵笑言：「浪子我就唔係好清楚喇，瀟灑我就覺得我OK。」海兒指《誰明浪子心》很適合姚兵唱：「但你唱到中至中後段嘅時候，個音量可能一直喺比較高嘅位，冇一啲收放，同埋你belting真係幾好，但略嫌個力太實。」肥媽則說：「開始時冇咁奔放，後尾去到嗌嗰度，佢好似搏命咁。我畀18分係佢最尾嗰句，佢食得好啱個Beat。」周國豐讚姚兵音準好，但未能唱出歌中意思，直指姚兵雖然有浪子feel，但沒有「誰明」的味道，欠缺忐忑、矛盾的情感。：「最重要係『誰明』，因為唔明點解呢個浪子會咁。」

姚兵愈唱愈激動。（官方提供圖片）