欠債男星傳「千萬債務還到只剩1萬」獲讚「稀有動物」　真相曝光

馬國弼（馬國畢）2013年因為簽賭背負高達約5000萬（台幣，下同，約1240萬港元）債務，這麼多年他做過各種工作來還債。



近日王至德律師在其臉書發文，以「馬國畢從5000萬還到5萬元（約1.2萬港元）」為題，佩服馬國弼的堅持，稱他「簡直是稀有動物」。對此，馬國弼則發文澄清，目前還有500多萬（約124萬港元）的債務。

馬國弼（馬國畢）2013年因為簽賭背負高達約5000萬債務，這麼多年他做過各種工作來還債。（Facebook@馬國弼）

更多馬國弼（馬國畢）照片：

+ 14

馬國弼3月3日深夜在社群發文，透露剛拍完戲在收工回家途中，突然收到一堆恭喜簡訊，回家後才發現原來又有自己的新聞曝光。他也親自出面澄清外界誤解，坦言目前仍背負500多萬元債務，「還在努力中」。

馬國弼表示，感謝王律師的稱讚以及媒體報導，不過對於「只剩5萬元債務」的說法，他特別解釋，所謂剩下5萬元，是指當年康康借他的200萬元（約50萬港元），自己已經償還到只剩5萬元，並非全部債務僅剩5萬元。他強調：

本人目前債務狀況～還有500多萬！

語氣坦然，也展現面對現實的決心。儘管仍有沉重債務壓力，馬國弼態度相當正面，表示會把握每一次工作賺錢的機會，無論是戲劇演出、活動主持、業配推廣或印刷業務，只要是合法工作都歡迎邀約。他也感謝一路上幫助過他的人，並期許自己早日「無債一身輕」，笑說希望能早點成為「稀有動物」。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】