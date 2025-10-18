周杰倫好友疑欠巨債後玩失蹤　周董罕動真火：再不出現你就完了

天王周杰倫近來剛結束《嘉年華》巡演，他15日罕見在社群上發文要大家幫忙尋找魔術師好友蔡威澤，直言：「這傢伙已經消失一陣子，給了一堆藉口，我也都相信，讓你好好表演完。」由於口氣像是玩笑但又有幾分怒氣，引發網友議論。



16日「鏡報」指出，周董和蔡威澤是真的有糾紛，而且是高達上億的財務糾紛。

周杰倫罕見在社群上發文要大家幫忙尋找魔術師好友蔡威澤。（IG@willtsai）

蔡威澤與周杰倫交情很好，IG上有不少與周一起的照片。（IG@willtsai）

周董和蔡威澤交情很好，2018年曾一起在央視春晚表演《告白氣球》，喜歡魔術的周董，還曾邀蔡威澤曾一起錄製旅遊實境節目《周遊記》，過去周董的社群中不時也能見到蔡的身影。

但周董昨突在IG連發兩篇文，先是表示「有誰看到這位把自己也變不見的魔術師，蔡威澤，通知我一下」，還撂話：

你以為我不是魔術師嗎？再不出現，你就完了。

周董突在社群協尋蔡威澤，還表示對方再不出現「你就完了」。（周杰倫IG）

而蔡威澤也在周董發布尋人啟事後1小時回應，他先是表示「真的很久沒出現」，並附上打招呼的貼圖。

但沒多久，蔡威澤突然發布黑底白字文，寫下：

Sorry will stay off social for another bit. Expect temp void of response.（抱歉，我會停用社群媒體一段時間。暫時不會回覆訊息。）

而周董也刪除其中1則動態，更有網友發現周董取消關注蔡威澤。

17日「鏡報」報導，周董和蔡威澤的糾紛高達上億台幣，連周董的公司杰威爾都收到第三方的催討法律文件。對此，杰威爾表示：「不作回應。」

