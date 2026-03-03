臥底嬌娃｜陳瀅糖妹相隔12年再合作　80年代香港男團始祖驚喜客串

TVB全新輕鬆動作喜劇《臥底嬌娃》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。《臥底嬌娃》3月2日晚第六集的劇情講述了沈佳琪（張曦雯Kelly飾）、江妙姿（陳瀅飾）、童小茹（羅毓儀Yuki飾）為了調查劉彪（關禮傑飾）及卡邦妮（邵美琪飾），組成女團「After Work」參加《超星女團》接近二人愛女劉寶儀（鍾柔美飾）……



臨急抱腳學跳唱的三人，海選時被評審們喪彈，幸評審之一的糖妹給予三女最後機會，江妙姿靈機一觸將功夫融入舞步，並原地跳起使出踢腿三連環，動作一氣呵成，亦踢出新高度，勁度十足，配以Kelly女人味十足的性感搖曳舞姿，及Yuki的可愛甫「加持」，成功打動評審們大逆轉入圍，並因種種事件與劉寶儀結成好友……

臥底嬌娃｜Kelly陳瀅均曾為劇集歌曲獻聲

三位嬌娃先後穿上露腰搖滾風服飾、及青春校服短裙又跳又唱，集合了成熟韻味與活潑可愛感，兩大造型均非常吸睛；而三人在劇中親身演繹劇集主題曲《喧嘩》在網上亦引發迴響，網民指劇中歌曲「真係幾好聽」。

其實除了本身有唱開歌的Yuki，Kelly及陳瀅均曾唱過劇集歌曲，Kelly曾於2021年與周柏豪合唱《那些我愛過的人》插曲《陪著你走》；至於陳瀅，繼在《美麗戰場》後初試啼聲獻唱插曲《沒法等你》外，並曾與周嘉洛、JW 及朱敏瀚組成「痞子天團」載歌載舞激罕獻聲，JW還曾親身指導陳瀅唱歌技巧。

臥底嬌娃｜陳瀅糖妹私下勁好感情 相識12年從未吵架

當晚另一亮點，是糖妹及陳瀅繼2014年爆款劇《女人俱樂部》，相隔12年再度同框合作拍劇，自然引爆集體回憶兼熱話。在《女人俱樂部》中餘演愛恨交纏閨密的陳瀅及糖妹，在《臥底嬌娃》中分別飾演參賽者及評審，由平等關係轉為上下靶的關係。在《女人俱樂部》中機心滿滿的陳瀅，在《嬌娃》中變成低估自身實力的傻大姐；至於糖妹則由《女人俱樂部》傻大姐搖身一變成為知性又善良的評審。

二人再度合作拍劇最吸睛之處，是二人的凍齡硬實力，比昔日清減不少的陳瀅望落顏值更有躍進現象，相當厲害！官方還曝光了這對好友鏡頭背後的絕密互動片段，亦是二人合作《嬌娃》唯一同框畫面。照片所見，糖妹一見陳瀅即來個「愛的抱抱」，之後便專心地與對方聊天，而陳瀅全程亦笑得像個少女，畫面甜到漏。

陳瀅與糖妹因拍攝《女人俱樂部》結緣，並與同劇的王敏奕、賴慰玲等組成深厚閨密團。兩人相識逾12年從未吵架，私下經常相約聚會慶生；在演藝事業上，她們亦積極互撐，2025年底陳瀅與糖妹聯手製作「聖羅蘭限定拉票歌」，為角逐女配角的王敏奕拉票。

臥底嬌娃｜80年代香港男團始祖胡渭康驚喜客串

另外，80年代香港男團始祖代表小虎隊成員胡渭康亦有份客串《嬌娃》。事緣潘奕風（馬貫東飾）一直視小虎隊為偶像，當他於任務期間扮PA混入電視台時，見到胡渭康（劇中角色起用真名）擔任《超星女團》評審時難掩興奮，即拿着偶像相攞簽名。

鏡頭一轉，影着小虎隊成員胡渭康、林利與孫明光多年前的小鮮肉照片，三人當年靚仔又有型，令不少網民大嘆回憶返晒嚟。更有網民讚嘆以「女團」為核心內容之一的《嬌娃》，找來香港男團始祖胡渭康參演一角極有誠意。