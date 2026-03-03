臥底嬌娃｜鍾柔美校服look再現一字馬　林迪安女林沚羿顯柔軟武功

《臥底嬌娃》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。昨晚（2日）第六集，鍾柔美正式登場，重演成名絕技一字馬；武指林迪安之女林沚羿做出高難度壓腰動作；謝采芝遭起底現實竟是富家女。



《臥底嬌娃》，逢周一至周五晚八點半翡翠台播映。（公關提供）

「BoboLand」慘遭欺凌

「聲夢小花」鍾柔美（Yumi）於《臥底嬌娃》昨晚（2日）第六集正式登場！劇情講述劉寶儀（鍾柔美Yumi飾），與閨蜜Mabel（謝采芝飾）組成「BoboLand」參加選秀節目《超星女團》，但被競爭對手「女子十八」成員阿真（劉詠彤）、阿善（陳偲穎）與阿美（文凱婷Aeren飾）質疑靠後台入圍，寶儀不知所措，「臥底三嬌」沈佳琪（張曦雯飾）、江妙姿（陳瀅飾）、童小茹（羅毓儀飾）即為寶儀出頭。之後Mabel因家事被迫退賽，寶儀失去拍檔後亦想退賽，幸被三女勸服留下並一起組隊……

鍾柔美與文凱婷爭C位，跳唱決一勝負。（公關提供）

鍾柔美。（公關提供）

文凱婷。（公關提供）

左起：劉詠彤、文凱婷、陳偲穎組「女子十八」。（公關提供）

鍾柔美演活「鵪鶉」內向女

Yumi於劇中因家庭背景導致極少朋友，形成性格內向兼冇自信，其「鵪鶉樣」我見猶憐！至於客串演出的Aeren非常搶鏡，其好勝嘴臉與Yumi形成強烈對比！她與劉詠彤、陳偲穎經常出言單單打打，寸寸貢藐嘴藐舌的港女嘴臉入型入格！可見之前只演過《青春本我》的Aeren，甚有演戲天分。

三個女仔夾埋蝦鍾柔美。（公關提供）

鍾柔美鵪鶉樣，楚楚可憐。（公關提供）

鍾柔美重演經典「一字馬」

其實Yumi與Aeren昔日於《聲夢傳奇》同組，曾一齊跳唱《跳舞街》贏盡好評。今次兩人於《臥底嬌娃》再次同台，一齊跳唱戴祖儀的歌曲《自我處理》，除了穿上與《聲夢》比賽期間的同款校服外，鍾柔美更重演經典一字馬，勾起廣大觀眾的集體回憶。

鍾柔美施展一字馬。（公關提供）

當日鍾柔美於《聲夢傳奇》唱《跳舞街》施展一字馬，全場哄動。（公關提供）

謝采芝戲外住千呎大屋、澳洲名校畢業

至於飾演Yumi閨蜜Mabel的謝采芝，其角色設定是家境麻麻，對於好友寶儀極講義氣，見寶儀被欺凌會為她出頭。謝采芝中學時就讀香港澳洲國際學校，其後赴澳洲在Methodist Ladies College（墨爾本衛理會女子學校）繼續修讀高中課程，畢業後考入澳洲著名大學Monash University攻讀工業設計。她回港後參加《2019年度香港小姐》，雖然5強止步，但她被無綫睇中簽約做「親生女」，拍過多齣大劇包括《新聞女王》及《黑色月光》等。據知，謝采芝父親經營生意，媽媽則於金融界工作，家住千呎大屋，家底豐厚。謝采芝曾於訪問中透露在新界區居住，故一千呎不算很大，謙稱不算富家女。

謝采芝演鍾柔美閨蜜。（公關提供）

謝采芝（左）戲外住千呎大屋、澳洲名校畢業。（公關提供）

監製方駿釗大膽提攜新人

另外，由於昨晚一集需要大量女演員飾演女團成員，一向喜歡提攜新人的監製方駿釗，大膽起用多位沒演出經驗的《聲夢傳奇》畢業生，包括文凱婷、劉詠彤、林沚羿、蔡愷穎、趙頌宜、江廷慧、梁芷菁、李茵彤與蕭呈謙。

左起：趙頌宜、江廷慧、梁芷菁。（公關提供）

李茵彤（左）與蕭呈謙。（公關提供）

武指林迪安女林沚羿顯柔軟身段

值得留意的是，林沚羿熱身時，輕鬆做出一字馬兼壓腰的拉筋動作，盡展其柔軟骨骼兼好功夫，林沚羿父親是圈中知名的頂尖香港武術指導林迪安，曾有份為《22世紀殺人網絡》負責武打設計及訓練、及為《蜘蛛俠2》擔任動作指導。2022年，林迪安憑 TVB 真人騷《不可能任務》中既嚴謹又火爆的專業態度，展現了對動作特技質素的堅持，因而大受歡迎、成功入屋。