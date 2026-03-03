袁文傑炮轟落馬洲連環毒殺狗事件：唔係人嚟，想打佢一鑊

農曆新年前夕開始，義工在落馬洲陸續發現狗狗離奇失蹤，短短一個月內最終尋回的多具屍體，已嚴重腫脹或被拋進魚塘，場面慘不忍睹。警方現已將案件交由邊境警區刑事調查隊第二隊跟進，列作「殘酷對待動物」案件處理。事件引起社會極大關注，一向愛護動物的藝人袁文傑在社交平台主動為毛孩發聲，斥責行兇者行為冷血無道，更希望能喚起公眾關注與正視問題。

袁文傑希望警方盡快破案。（葉志明攝）

袁文傑怒斥行兇者冷血

袁文傑今日（3/3）現身電視城出席出席《愛．回家之開心速遞》宣傳造勢活動，接受《香港01》訪問時震怒：「好嬲真係要講粗口，真係好乜離譜，你諗下佢特登趁你農曆新年期間，就放啲有毒嘅食物，咁啲狗梗係食，就咁20幾條生命就冇咗，我覺得係冷血到佢係處心積累，能夠諗起呢一樣嘢都已經唔係人嚟嘅。」

斥「以命換命唔合情理」

「其中有一隻我睇到佢哋影嘅相，喺浮喺個水池嗰度，真係好心痛。而我睇到單新聞就係話其中有一單可能嫌疑涉嫌嘅，有狗咬死咗某個人嘅羊，所以報復。就算真係，你幾咁憤怒都好，你而家以命換命，呢個係唔合情理，仲係人嚟嘅，我哋人就係唔能夠咁樣，真係想打佢一鑊。我好希望警方盡快破案。」

袁文傑今日出席劇集宣傳活動。（葉志明攝）

袁文傑今日出席劇集宣傳活動。（葉志明攝）