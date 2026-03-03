游飈腦出血離世　昔日同袍羅樂林大讚對方為人：唔計較做任何角色

資深香港演員游飈於2026年2月24日晚間因腦出血不治，終年57歲，震驚演藝圈。 他遺下妻子及年幼女兒游鎧玥（游菜），家人悲痛欲絕。

游飈於2月12日在辦公室接待客戶時，突然感到不適伏案，要求好友黃文標代叫救護車，送院前已半昏迷。 入院診斷為腦幹出血，經開顱減壓手術及第二次手術後，顱壓持續偏高，搶救12天後在親友陪伴下離世。

演藝生涯回顧

游飈1968年出生，15歲中三畢業後入行，1989年加入TVB第3期藝員訓練班，參演逾百部劇集，如《大時代》、《神鵰俠侶》、《封神榜》、《搜神傳》，常飾演小混混或痞子角色，被譽為「御用爛仔」或「綠葉王」。 游飈曾笑言自己雖然沒有像羅樂林那樣因為「一日死五次」而爆紅，但在他 21 年的演藝生涯中，飾演過的角色「死過成百次」，死法甚至比羅樂林還要多。其在《大時代》教劉松仁疊報紙、《搜神傳》飾杜三等演出深入人心，深受觀眾喜愛。

游飈為人從不計較

今日（3/3）資深演員羅樂林現身電視城出席劇集宣傳活動，接受《香港01》訪問時表示：「其實我加入Tvb都差唔多40年，我都識咗佢好耐，我都算係睇住佢大，佢為人係好開心，同公司個個人相處都好融洽，同埋佢係一個好熱愛演藝事業嘅人嚟，如果佢有啲諗法，佢係會提出，同埋返到嚟公司同每一位同事合作佢都好開心，唔計較做任何角色。我希望佢家人節哀順變。」

羅樂林大讚游飈為人從不計較。（葉志明攝）