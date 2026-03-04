薛之謙事件再升級多位圈內人發聲！張杰謝娜親自落場竟引火上身？

曾經憑藉《演員》、《你還要我怎樣》等歌曲紅遍華語樂壇的內地歌手薛之謙，自2017年高調宣布與前妻高磊鑫復合後，便與前女友李雨桐展開了漫長的恩怨情仇。本以為事件早已沉寂，豈料踏入3月，李雨桐再度發動猛烈攻勢，指控薛之謙涉及騙財騙色，並聲稱將實名舉報對方「重婚罪」及「仙人跳」等行為，更將戰火蔓延至大半個娛樂圈！



薛之謙與李雨桐（微博）

李雨桐連環大控訴 毀滅式爆料升級

自3月2日起，李雨桐在微博陷入暴走狀態，連續發布十多條帖文，對薛之謙作出「毀滅性」的實名檢舉。

李雨桐。（微博）

李雨桐控訴薛之謙在婚內與她同居導致其懷孕並墮胎，悲憤怒轟男方「殺了我的孩子」，並直指當年遭對方騙財騙色及設局「仙人跳」。李雨桐自爆因為這段千絲萬縷的感情糾葛，導致自己患上抑鬱症長達12年，體重一度暴跌至只有30公斤，情況令人擔憂。

李雨桐3月2日在微博率先開炮。（微博）

李雨桐叫薛之謙別再掰小朋友手指，令人不禁聯想。（微博）

李雨桐還爆料薛之謙曾詆毀過周杰倫、張杰、胡彥斌等華語歌手，更加碼爆料指薛之謙曾將某位女演員「罵成狗」，隨後卻又跑去勾引對方，據補充當時該名女星其實已有男朋友。

李雨桐力撐張杰和謝娜。（微博）

不過，由於李雨桐連日來的發文情緒起伏極大，加上早前曾出現「秒刪文」及反口稱「開玩笑」的行為，不少網民對其精神狀態表示極度擔憂，並對其爆料內容的真實性與可信度抱持懷疑態度。

李雨桐更加碼爆料指薛之謙曾將女演員王曉晨「罵成狗」，隨後卻又跑去勾引對方，據補充當時該名女星其實已有男朋友。（微博）

薛之謙曾和王曉晨合作出演過劇集，薛之謙在劇中飾演一個花花公子。（《媽媽像花兒一樣》劇照）

戰火波及張杰夫婦 謝娜霸氣護夫開戰

這場風波最引人注目的「案外案」，莫過於將內地天王張杰與其太太謝娜捲入其中。李雨桐在爆料中指出，薛之謙曾私下嚴重貶低張杰。此番言論瞬間點燃了謝娜的怒火，她隨即在社交平台發文反擊，直指薛之謙早年在綜藝節目《吐槽大會》上的不當言論，曾引導網民對張杰進行網絡暴力，強烈要求薛之謙必須公開道歉，令整個娛樂圈的火藥味推向頂峰。而張杰後續發文表示現在只專注於家庭和工作。

張杰與其太太謝娜。（微博）

謝娜要求薛之謙必須公開道歉。（微博）

張杰後續發文表示現在只專注於家庭和工作。（微博）

薛之謙強硬提告 圈中人集體「排隊」力撐男方

面對李雨桐的窮追猛打，薛之謙的經理人公司（潮石公司）已正式發表聲明，表明會透過法律途徑起訴女方，李雨桐非但沒有退縮畏懼，反而火速再度發文，直接向薛之謙本人隔空叫陣。

薛之謙所屬公司正式發表聲明予以強硬反擊，強調公司將透過法律途徑，追究相關謠言發布者的法律責任。（微博）

李雨桐非但沒有退縮畏懼，反而火速再度發文，直接向薛之謙本人隔空叫陣。（微博）

與此同時，一個極具戲劇性的現象出現了，多位曾與薛之謙合作過的娛樂圈幕後及台前工作者，紛紛挺身而出為他擔保，一致大讚他為人重情重義，當中更有趣的是，力撐薛之謙的陣營中，竟有多位是與張杰有過深厚淵源的前任班底！

歌手段鵬程（微博）

段鵬程（音樂人）率先發聲支持薛之謙，並公開質疑李雨桐純屬炒作；

劉天一（內地主持人）公開表態全力支持薛之謙；

段曦（張杰前女友）發長文大讚薛之謙「重情重義」，指他在公司陷困境時極度仗義，出錢出力撐團隊及幫同事；

何凌（張杰首任經理人）公開力挺薛之謙，稱讚「老薛人很好、夠義氣」；

倪尼奧（張杰前助理）轉發段曦的長文，明確表態「站隊」薛之謙；

童毅鈞（《我型我秀》製作人）高度讚揚薛之謙為人仗義，對朋友肝膽相照。



主持人劉天一（微博）

這種「前任與舊部屬」倒戈相向的奇特景象，讓大批網民撓爆頭，亦令薛之謙李雨桐事件更添話題性。