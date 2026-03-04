「震波大隻佬」麥少華驚變縮水樣！大爆特約辛酸　靠揸旅遊巴養家

曾被封「TVB御用惡霸」、資深綠葉演員「震波大隻佬」麥少華，近日在香港演藝人協會春茗茶聚上罕有露面。相比起以往橫肉爆肌、招牌「震波」的形象，他明顯消瘦了整整一圈，臉頰凹陷且身形「縮水」，網民驚呼「瘦到完全唔同晒樣」。



麥少華相比起以往橫肉爆肌、招牌「震波」的形象，他明顯消瘦了整整一圈，臉頰凹陷且身形「縮水」。（影片截圖）

大合照中可見麥少華臉頰凹陷。（影片截圖）

麥少華揭特約演員辛酸

在劇集中，麥少華除了是「御用大隻佬惡霸」，也演過同性戀者、賊、領隊、導遊等，他曾受訪時說做特約演員就是頂爛市，大爆特約演員的生存空間日益狹窄，他形容這份工作不但人工低，甚至要面對同行「惡性競爭」。以「Tower bar」諧音影射TVB說：「原因就係我收入低，Tower bar就係邊個人工低就畀邊個，人工高嘅就下次，我保持低嘅工資，出鏡率就高。所以我乜都做過，我幾鍾意做Gay佬嘅其實。」他解釋為了獲得演出機會，很多時候要以低價接job，即使是資深特約演員，薪金可能連日常開支都難以覆蓋。

麥少華是「御用大隻佬」，過往常做惡霸、劊子手，他說自己幾喜歡演同性戀者。（劇照）

麥少華以往經常飾演惡霸等角色。（劇照）

麥少華大爆特約演員的生存空間窄。（劇照）

麥少華形容自己只是「呃飯盒」，從不覺得自己入了行。（影片截圖）

麥少華正職揸旅遊巴

雖然在無數劇集中演活古惑仔或打手，但作為特約演員工資完全不能糊口，所以沒辦法做，工資連正職薪水的三分一都及不上。據悉，當年曾有機會談長期合作，但因待遇無法養家，最終未有達成協議。而麥少華的正職，原來是做旅遊巴司機，開車接生意，但亦要兼任維修車輛，可謂24小時工作。