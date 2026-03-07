內地「短劇女王」高調闖巴黎時裝周　遭踢爆無品牌邀請疑自費參加

內地「短劇女王」岳雨婷近日高調出征巴黎，自封「首位獲邀短劇演員」，本應風光無限，豈料大秀當日竟然離奇缺席。隨即更被網民踢爆她根本沒有品牌邀請函，質疑其自費買飛入場，甚至陷入「冒名」醜聞。



內地「短劇女王」岳雨婷近日高調出征巴黎，自封「首位獲邀短劇演員」。（岳雨婷小紅書圖片）

「短劇頂流」受邀參加變缺席？

內地短劇界近年爆火，被封為「短劇女王」的藝人岳雨婷日前高調宣佈，以「短劇演員首位受邀者」身份闖蕩巴黎時裝周，更預告會現身BALMAIN及ELIE SAAB兩場頂奢大秀。怎料BALMAIN大秀當日，岳雨婷工作室及後援會突然發表聲明，指因「不可抗力因素」缺席，引發網民熱議。由於她當時人已在巴黎，且並無公開健康或安全狀況，而且岳雨婷始終未展示官方邀請函，不少人質疑其受邀身份的真實性。

BALMAIN大秀當日岳雨婷已身處巴黎，但其工作室及後援會突然發表聲明，指因「不可抗力因素」缺席。（岳雨婷小紅書圖片）

岳雨婷在短劇圈地位超然

現年24歲的岳雨婷在短劇圈地位超然，代表作《攻心為上》收藏量突破260萬，更一度被封為「短劇一姐」。她堅持不簽經紀公司、自主發展的「草根」人設深受粉絲愛戴。然而，這股短劇熱潮似乎未能助她成功「上大枱」。與同期獲品牌認領的文咏珊、李惠利等相比，BALMAIN官方社媒對岳雨婷機場穿搭隻字未提，待遇與文咏珊等大相徑庭。

岳雨婷代表作《攻心為上》收藏量突破260萬。（網上圖片）

岳雨婷甚至被一度封為「短劇一姐」。（岳雨婷小紅書圖片）

神祕VIP踢爆內幕

一名自稱多間奢侈品牌超級VIP的網民爆料指，岳雨婷並未列入品牌名單，更稱她若想進入後續的ELIE SAAB秀場，可能需要「冒名頂替」，甚至被安排在角落座位。有網民指出，岳雨婷參加BALMAIN大秀可能是透過雜誌或中介購買媒體票，但因「前期宣傳過度」引起品牌方注意，最終被核查並取消資格。目前岳雨婷方面尚未對相關指控作出具體回應。