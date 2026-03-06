Harry Styles談隊友墮亡　痛訴外界道德綁架逼表態　親揭成家大計

英國天團「One Direction」成員哈利史泰敖Harry Styles在最新專訪中首度談及已故成員連恩佩恩Liam Payne的逝世，坦言這場噩耗讓他重新審視人生，並思考自己未來想要如何生活。



哈利在Apple Music節目《The Zane Lowe Show》談到即將推出的第4張錄音室專輯《Kiss All the Time. Disco, Occasionally》，同時也分享了對連恩離世的心情。他透露，連恩於2024年10月在阿根廷布宜諾斯艾利斯酒店從3樓陽台墜落去世，當時年僅31歲。

One Direction成員合照。圖中為Liam Payne，左二為Harry Styles。（Instagram@onedirection）

哈利表示：

即便是談論這件事，我仍感到困難。有一段時間，我難以面對外界似乎希望你以某種方式表達悲傷的壓力。我對好友過世有非常強烈的情感，但突然意識到其他人可能希望你表達這份悲痛，或者覺得你沒表達自己的感受，真的很複雜。

他形容連恩是「擁有最善良心靈、只想成就偉大的人」，而好友的離世也成為他重新審視生活的契機：

這讓我停下來想，我想怎麼活我的人生？我認為，真正紀念已故好友的方式，就是盡情活出自己的人生。

哈利回顧自己從「One Direction」出道至今的心路歷程，表示在樂團宣布無限期休團後，他一度想暫停音樂工作，重新檢視這份事業是否仍是熱情所在。他說：「我快30歲了，想停下來評估一下。我希望確認自己仍然熱愛音樂，而不是僅僅把它當成工作。」

Liam Payne（Instagram@liampayne）

此外，哈利也談到觀察三位好友結婚的經驗，啟發他思考自己五年後的人生藍圖，並促成新歌《American Girls》的靈感。他表示，這首歌雖表面充滿樂趣，實則反映了看著好友找到人生伴侶的孤單感受：「它關於真正的脆弱，關於與某人分享人生，以及停下來檢視自己真正想要的生活。」

哈利與演員素兒卡維斯Zoë Kravitz的戀情穩定發展，他也透露自己希望結婚並建立家庭。對哈利而言，連恩的離世與好友婚姻的啟示，讓他更懂得珍惜當下，並勇敢追尋人生想要的樣貌。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】