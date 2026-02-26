人氣真人騷女星23歲獨子離世　疑因服藥過量　才出獄3周就傳噩耗

美國人氣實境秀《鹽湖城嬌妻》（The Real Housewives of Salt Lake City）第 7 季原定本週於猶他州正式開拍，未料卻傳出令人心碎的消息。劇中元老級班底成員瑪莉寇斯比（Mary M. Cosby）的獨子羅伯特（Robert Cosby Jr.）於25日不幸過世，得年僅 23 歲。



劇組獲悉噩耗後，已宣布全面暫停拍攝工作。

警證實疑「藥物過量」 才剛出獄3週竟傳憾事

據《時人》雜誌（PEOPLE）報導，羅伯特於週三（25日）在猶他州過世。鹽湖城警察局證實，當局接獲一起關於 23 歲男性「心跳停止／醫療急救」的緊急通報，警方抵達現場後初步研判涉及「疑似服藥過量」，目前案件已正式轉為死亡調查。

Mary M. Cosby和兒子Robert Cosby Jr.（IG@mary_m_cosby）

令人遺憾的是，羅伯特於本月 3 日才剛從鹽湖縣大都會監獄獲釋，此前他服刑了兩個月。瑪莉日前才在 Instagram 分享兒子的照片，寫下：

我美麗的兒子，我好愛他。

沒想到出獄僅 3 週便發生天人永隔的憾事。

羅伯特生前與藥物成癮搏鬥的過程，曾在這部熱門實境秀中被記錄下來。在2024年11月播出的第5季節目中，他曾向母親坦承，自己從 16 歲那年於派對上嘗試了鎮靜劑贊安諾（Xanax）後，便開始濫用處方藥與娛樂性藥物，包括阿德拉（Adderall）和奧施康定（OxyContin）。他當時驚悚地回憶道：

有時一次吞下多達 10 顆藥丸，但我甚至沒感覺，完全沒有感覺。

痛失愛子的瑪莉與丈夫羅伯特寇斯比（Robert Cosby Sr.）隨後發表共同聲明：

儘管我們心痛不已，但深知他終於獲得了平靜，這讓我們感到些許安慰。感謝大家的代禱，我們信靠主能帶領我們度過這段悲傷的時刻。

《嬌妻》系列執行製作人兼主持人安迪寇恩（Andy Cohen）得知消息後，隨即在 Threads 發文哀悼：「來自鹽湖城的極度悲傷消息。這是每位父母最可怕的惡夢。我為瑪莉感到心碎，並向她與家人致上我所有的愛。」

瑪莉寇斯比曾參與該系列第一、二季演出，隨後在第四季以「友人」身分回歸，原定本季將重返正式固定班底。如今遭逢巨變，第 7 季的拍攝工作已無限期暫停。

