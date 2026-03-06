醫美直擊首爾篇｜黃梓瑋醫美成效曝光　呂卓欣微調變靚大方談求偶

《醫美直擊 首爾篇》今晚（6日）迎來最後一集。黃梓瑋在節目中忍痛挑戰一連串醫美改造，今晚來到收成期；呂卓欣靠微調煥發艷光，更直言變靚是為了增加自信「搵到真命天子」。



陳嘉佳（左）、關嘉敏驚嘆各人的醫美成效。（公關提供）

黃梓瑋挑戰一連串醫美改造

今晚（6日）最後一集，三位「測試員」57歲演員黃梓瑋（Jenny）、43歲《中年好聲音》參賽者呂卓欣（Ada）及90後29歲的素人Alex一同亮相，跟觀眾一起分享各自醫美成果。最令人期待相信是經歷過整容失敗的Jenny，統計一下她在今輯節目中先後做過割雙眼皮手術，以改善眼皮鬆弛問題、面部「神力拉提」埋線，提升緊緻臉部輪廓、透明質酸填充注射，改善臉部輪廓下陷問題、打白玉針作美白及改善膚質。

黃梓瑋體驗貴婦級的幹細胞注射及透明質酸填充。（公關提供）

黃梓瑋還致力解決困擾多年的牙齒問題。(影片截圖)

黃梓瑋為變靚狂拮50針長效水光針。(影片截圖)

黃梓瑋溶脂點滴最後衝刺

來到最後一集Jenny作最後衝刺，籍打溶脂點滴減肥，她說︰「身型入行時係有自信嘅，但隨住年齡增長新陳代謝變慢，用盡方法減都唔成功，而且反彈得好緊要。」Regina解釋溶脂點滴的好處是直接打入脂肪層成效最快。Jenny經過一連串韓國的醫美改造，付出淚水及承受痛楚，今晚來到收成期，她將會以最佳狀態亮相，不容錯過。

黃梓瑋最後衝刺進行溶脂點滴醫美。（公關提供）

何依婷期待見到黃梓瑋溶脂後的成效。（公關提供）

今晚黃梓瑋改造後首次亮相。（公關提供）

呂卓欣醫美後煥發艷光

至於《中年》Ada先後接受過熱瑪吉及肉毒桿菌注射，讓臉部肌膚緊緻及除皺的療程，她笑言︰「變靚咗多咗自信可以正面啲，又可以行得順啲搵到真命天子。」Ada回港後2個月再度來到錄影廠，顯得精神煥發透出艷光，她笑說︰「雖然每一part調整都好細，但加埋嘅效果好大。」她自言最期待是看到前額髮際線殖髮效果。此外，素人Alex分別做了肉毒桿菌瘦面等醫美，最令她滿意是「埋線雙眼皮」，解決「一單一雙」鴛鴦眼皮的困擾，她開心表示︰「唔使再黐雙眼皮膠紙最開心。」想睇真點她們的醫美成果，就要留意今晚節目播出。

呂卓欣看起來容光煥發。（公關提供）

呂卓欣抽取自身毛囊殖入前額。（公關提供）

素人Alex最滿意可以「擺脫」雙眼皮膠紙。（公關提供）