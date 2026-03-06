前港姐曬索爆比堅尼宣布懷第二胎　曾兩年零收入今成幸福人妻

現年37歲、長居加拿大溫哥華的2007年港姐季軍周美欣（Lorretta），日前在社交平台高調宣布成功懷上第二胎，準備迎接一家四口的幸福新生活！周美欣在2023年與富貴男友拉埋天窗，翌年10月誕下可愛囡囡後，已全面淡出幕前，並長居加拿大溫哥華專心相夫教女，如今家庭將再添一名新成員！



周美欣是07年港姐季軍。（TVB）

2007年港姐季軍周美欣（Lorretta），2023年與在溫哥華開設建築承建商公司的圈外男友結婚。（IG@lowwie）

碧海藍天展母愛 火辣身材完美「零走樣」

為了慶祝即將迎來新生命，周美欣特意飛到美國夏威夷享受陽光與海灘，並大方在社交平台分享了一系列極度吸睛的孕照。照片中，她換上一套極具夏日氣息的湖水綠色比堅尼，無懼以超性感姿態展示已經懷孕22周（近六個月）的明顯孕肚。

周美欣特意飛到美國夏威夷享受陽光與海灘，更換上一套極具夏日氣息的湖水綠色比堅尼。（IG@lowwie）

最令網民羨慕的，是周美欣完美示範了何謂「肥肚不肥身」！即使腹部隆起，但她的四肢依舊纖幼修長，身材高䠷均勻，配上一身白滑無瑕的肌膚，火辣狀態絕對媲美當年的選美時期。在碧海藍天的美景下，周美欣張開雙臂擁抱海風，亦或者愜意地躺在淺灘上。其中一張她溫柔地用雙手輕撫孕肚、低頭甜笑的照片，臉上掛著極度幸福的甜笑，一臉期待地迎接新生命的到來。

周美欣即使腹部隆起，但她的四肢依舊纖幼修長，身材高䠷均勻，配上一身白滑無瑕的肌膚，完美示範了何謂「肥肚不肥身」！（IG@lowwie）

周美欣溫柔地用雙手輕撫孕肚、臉上掛著極度幸福的甜笑，一臉期待地迎接新生命的到來。（IG@lowwie）

揮別星途黯淡 加拿大展開幸福新一頁

周美欣於2007年奪得港姐季軍入行，但在TVB參演《古靈精探B》及《飛女正傳》等劇集時多被派演配角，未能突圍。2010年離巢後，周美欣轉戰樂壇做歌手，可惜發展依然未如理想，她曾坦言經歷過長達兩年零收入的事業低潮。直到後來參加《亞洲超級名模生死鬥》第3季後，周美欣才決定放下香港的演藝事業，回流加拿大展開新生活，最終收穫了如今的美滿家庭。

周美欣婚後一年宣布陀B。（IG@lowwie）

一家三口合照。（IG@lowwie）

2020年9月周美欣宣布與拍拖一年半的圈外男友John訂婚，但因受疫情影響，婚禮最後延至2023年舉行，翌年10月誕下大女後，周美欣不時會分享真實的育兒日常，更曾大方分享自己親餵母乳的片段。

如今囡囡已經咁大個啦。（IG@lowwie）

已經可以自己飲奶奶啦！（IG@lowwie）

當時她穿著睡衣、解開胸前鈕扣專心餵哺。她幽默地拍下家中堆滿網購紙皮箱的照片，用英文大呻「我以為餵人奶就可以節省一筆，但請看看我為餵哺母乳的使費」。這番貼地的言論當時引起了不少媽媽網民的共鳴。

周美欣穿著睡衣、解開胸前鈕扣專心餵哺。（IG@lowwie）