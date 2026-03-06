為做張家輝替身剃光頭竟食白果？　關曜儁自爆入行超無奈經歷

兼任演員與健身教練的大隻仔關曜儁（Leo）接受李有毅（Ben）與兒子李國煒（Benson）主持的節目《Ben同Benson「Chur」到行》錄音訪問，大談由童年生活、三次投考藝訓班的經歷， Leo在訪問中分享了當年為張家輝擔任替身卻「齋剃頭」。



李有毅（Ben）與兒子李國煒（Benson）主持的節目《Ben同Benson「Chur」到行》。（新城知訊台官網）

大隻仔關曜儁接受錄音訪問

Leo在訪問中提到，自己在馬鞍山長大，小時候非常活躍，喜歡踢足球、跳街舞和玩獨木舟。他笑言因為太愛說話，經常被老師安排罰企，不過老師留意到他的表演慾，經常找他擔任校內活動的司儀，更對他說：「你讀書唔係好叻，不如你出來做自己鍾意做嘅事。」這句話讓他開始萌生成為演員的夢想。

大隻仔關曜儁接受《Ben同Benson「Chur」到行》錄音訪問。（官方提供圖片）

三度投考TVB藝訓班 齋T恤短褲反而成功入行

談到入行經過，Leo透露自己總共投考了三次TVB藝訓班。第一次入圍到最後階段，但最終落選；第二次自覺操fit身形，可惜依然失敗；第三次抱平常心，只穿短褲和普通T恤面試，反而成功獲取錄，他坦言：「頭兩次去又要整頭髮，又要諗吓點樣可以發揮自己，反而第三次著短褲、普通T恤反而就成功咗。」

關曜儁自述曾三度投考TVB藝訓班，最後齋T恤短褲反而成功入行。（官方提供圖片）

自爆曾為張家輝剃頭做替身卻「冇得埋位」

Leo分享了一次難忘的拍攝經歷，當年他獲邀為電影《魔警》擔任張家輝的替身，條件是要剷青頭。他二話不說答應，到達現場後立即剷頭，但等了一整晚卻未有機會上陣，他表示：「我喺現場同智叔（廖啟智）傾咗好耐偈，本來諗住可以做張家輝背脊，但最後都係冇埋過位。」豈料翌日再收到電話邀請他做替身，但這次卻是要戴回假髮。Leo無奈表示：「呢個經歷好有趣，我有剃頭嘅相，因為我哋平時唔會剃頭，但突然剃咗頭又用唔到。」

關曜儁自爆曾為張家輝剃頭做替身卻「冇得埋位」。（官方提供圖片）

身兼多職生活忙

身兼演員與健身教練，Leo坦言多年來一直在兩者之間掙扎。他透露最難處理的是時間分配，有時拍劇收工要立即趕回公司睡一小時，然後早上七點又要教學生。「好感恩我嘅學生一直都體諒，知道我突然趕唔到嚟，佢哋都會話唔緊要。」他更指因為在《流行都市》擔任健身教練，令觀眾在街上看到他都會說：「你就係教運動嗰個。」

身兼演員與健身教練，關曜儁坦言多年來一直在兩者之間掙扎。（IG@leokwan）

訪問尾聲，Leo選了Beyond的《真的愛你》送給母親，他感觸表示，當初入行時身邊很多人不看好，唯獨母親對他說：「我知道收入唔高，你去啦，唔使擔心我。」這份支持成為他堅持下去的動力。